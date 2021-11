Le MJ vend M Crypto pour indemniser les victimes de BitConnect, le plan de réhabilitation de Mt Gox est finalisé

Juridique & Réglementaire

Le ministère de la Justice vend 56 millions de dollars de crypto pour indemniser les victimes de BitConnect, le plan de réhabilitation de Mt Gox est également finalisé

AnTy17 novembre 2021

Le calendrier et le montant précis des remboursements de Mt. Gox n’ont pas encore été annoncés. Pendant ce temps, le DOJ décrit la liquidation comme la plus grande récupération de fraude cryptographique aux États-Unis.

Le ministère américain de la Justice a saisi pour 56 millions de dollars de crypto-monnaie qui sera vendue pour indemniser les victimes de la fraude BitConnect.

Cette semaine, le DOJ a annoncé que le juge de district américain Todd W. Robinson avait accédé à la demande de liquidation d’environ 56 millions de dollars de produits de la fraude saisis auprès du « promoteur numéro un » autoproclamé de BitConnect, qui a consenti à la saisie.

L’agence a décrit la liquidation comme la plus grande récupération d’une fraude cryptographique par les États-Unis à ce jour.

Selon des documents judiciaires, Glenn Arcaro a plaidé coupable d’avoir participé au complot visant à frauder les investisseurs de BitConnect aux États-Unis et à l’étranger, dans lequel les investisseurs ont été frauduleusement incités à investir plus de 2 milliards de dollars.

Prévu pour être condamné le 7 janvier 2022, Arcaro encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

Pour que les victimes du programme BitConnect soient entières, le gouvernement entamera le processus de vente des actifs cryptographiques et en conservera le produit en USD. Les produits saisis seront conservés dans des portefeuilles cryptographiques qui seront ensuite utilisés pour dédommager les victimes conformément à une future ordonnance de dédommagement rendue par le tribunal lors de la détermination de la peine.

Touche à sa fin

Dans d’autres nouvelles, les créanciers de la défunte bourse Bitcoin Mt. Gox se rapprochent maintenant de recevoir des remboursements dans le cadre d’un plan qui est devenu définitif et contraignant. Avec cela, l’une des sagas les plus anciennes, qui a commencé en 2014 dans le monde de la cryptographie, touche maintenant à sa fin.

Le plan de réhabilitation déposé devant le tribunal de Tokyo il y a près d’un an a été approuvé le mois dernier et est maintenant finalisé.

Selon une lettre d’un fiduciaire japonais Nobuaki Kobayashi, chargé de restituer les fonds aux créanciers, le calendrier et le montant précis des remboursements n’ont pas encore été annoncés.

L’annonce de la finalisation fait suite à l’approbation par une « large majorité » des créanciers le mois dernier.

Le syndic de réhabilitation a remercié toutes les parties concernées pour leur soutien, ce qui a permis au plan de « devenir définitif et contraignant » selon lequel les remboursements aux créanciers de réhabilitation détenant des demandes de réhabilitation autorisées seront effectués.

« Une annonce sera faite aux créanciers de réhabilitation sur les détails du calendrier, des procédures et du montant de ces remboursements. »

Bien que certains pensent que l’annonce du paiement pourrait affecter négativement le marché, entraînant une chute du BTC sous les 59 000 $, il est peu probable que le remboursement intervienne de sitôt ou au moins cette année, étant donné que les procédures judiciaires prennent du temps.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.