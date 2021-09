Le MMO en ligne Warhammer, mort depuis longtemps, vient de recevoir un nouveau contenu grâce à ses fans

Un serveur privé de Warhammer Online, Return of Reckoning, a vu des fans dévoués ramener le MMO de la tombe à titre officieux, et l’équipe derrière le projet va au-delà de simplement donner aux fans un endroit pour jouer au jeu.

Sorti en 2008, Warhammer Online: Age of Reckoning publié par EA était présenté comme un véritable tueur de World of Warcraft. Cela, évidemment, ne s’est pas produit. Le jeu n’a pas réussi à trouver un public suffisamment important et les serveurs ont été mis hors ligne en 2013. Mais, comme l’a remarqué Eurogamer, cela n’a pas empêché les fans dévoués de donner une nouvelle vie au MMO mort depuis longtemps, allant même jusqu’à patcher dans un contenu inachevé qui n’a jamais été officiellement publié.

Lorsque Warhammer Online est sorti pour la première fois, il comprenait deux capitales terminées, Altdorf et The Inevitable City. Mais deux capitales supplémentaires, la ville naine de Karaz-A-Karak et la maison Greenskin de Karak Eight Peaks, ont été présentées dans la version bêta du jeu avant d’être supprimées avant le lancement du jeu complet.

L’équipe derrière Return of Reckoning a maintenant réintroduit ces deux capitales manquantes dans le serveur privé pour que les joueurs puissent en profiter. Une nouvelle bande-annonce pour le contenu ressuscité indique que l’exploit n’a été possible que grâce à des bénévoles qui ont consacré des milliers d’heures à terminer ce que l’ancien développeur Mythic Entertainment a commencé il y a toutes ces années.

Même si Warhammer Online est techniquement mort, Return of Reckoning semble prospérer. Le serveur héberge fréquemment des événements communautaires dans le jeu et a même récemment organisé une discussion avec d’anciens développeurs de Mythic Entertainment dans le cadre du récent 13e anniversaire de Warhammer Online.

Bien que Warhammer Online n’existe plus, les jeux sur le thème de Warhammer ne manquent pas de nos jours. Total War: Warhammer III a récemment connu un retard jusqu’en 2022, mais le développeur Creative Assembly affirme que la sortie du jeu ne sera que le début, avec plusieurs années de contenu et de support prévues.

