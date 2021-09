Le MMO gratuit Lost Ark reporté en 2022, la bêta fermée sera bientôt disponible

Smilegate RPG et Amazon ont annoncé que Arche perdueLa publication de Western sera repoussée à 2022, citant l’assurance qualité et la santé de ses travailleurs comme les principales raisons du retard.

Dans une déclaration sur le site du jeu, le développeur a annoncé qu’il reculerait un peu la date de sortie afin de donner suite aux commentaires recueillis lors du test alpha fermé qui a eu lieu en juin de cette année.

De plus, la publication note que les studios souhaitent garantir le bien-être des travailleurs de Smilegate et d’Amazon alors que le jeu approche de sa fenêtre de lancement occidental, les deux sociétés semblant réticentes à faire craquer leurs travailleurs.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Du côté positif, les joueurs américains et européens désireux de mettre la main sur le jeu n’auront plus trop à attendre pour au moins essayer le titre : un test bêta fermé aura lieu du 4 au 9 novembre. Les joueurs qui ont acheté le pack du fondateur auront un accès immédiat, mais l’inscription via le lien vous donnera également une chance d’y accéder.

Lost Ark est un RPG d’action, et le moyen le plus simple de l’expliquer aux profanes est de l’appeler un MMO gratuit de type Diablo. Le jeu à succès a connu beaucoup de succès en Corée et au Japon, et a même fait ses débuts sous des applaudissements enthousiastes en Russie – mais une sortie occidentale est restée insaisissable pendant tout ce temps.

Ce n’est qu’il y a quelques mois, lors de l’E3 2021, qu’Amazon Games a annoncé qu’il apporterait Lost Ark en Amérique du Nord et en Europe à l’automne 2021, avec une version bêta prévue pour cet été. Ces plans ont évidemment été retardés et l’annonce arrive assez tard.

Développé par Smilegate RPG (une émanation de l’éditeur Crossfire, Smilegate), Lost Ark se déroule à Arkesia et possède un monde immense avec un grand nombre de biomes visuellement distincts.

Dans l’état actuel des choses, le jeu propose 15 classes jouables et peut être joué en solo ou en coopération, bien qu’il soit toujours en ligne. La majorité des éloges pour le jeu proviennent de ses visuels impressionnants et de ses combats stellaires axés sur l’action.