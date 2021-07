Le MMO New World d’Amazon aurait briqué les RTX 3090

La bêta fermée de New World pose un problème majeur à un certain nombre d’utilisateurs.

Amazon a ramené son prochain MMO, Nouveau monde, pour un dernier test bêta fermé avant la sortie officielle fin août. Un certain nombre de systèmes du jeu ont été réglés pour ce test, sur la base des commentaires – mais personne chez Amazon Games ne s’attendait à faire face à ce problème.

Selon plusieurs rapports d’utilisateurs (via PC Gamer), New World semble tuer les GPU RTX 3090 – vous savez, les GPU les plus chers du marché aujourd’hui, et cela sans tenir compte des scalpers ou de la crise actuelle. Le streamer Twitch Gladd a tweeté à ce sujet plus tôt dans la journée, en lien avec un fil de discussion sur les forums officiels de New World où un certain nombre d’autres joueurs signalent le même problème.

ATTENTION: Jouer à la version bêta de New World sur mon EVGA 3090 a complètement grillé ma carte graphique. Il existe de nombreux récits de cette même chose se produisant avec la même carte avec le même jeu.@TEAMEVGA @playnewworld @EVGA_JacobF Je veux juste m’assurer que cela n’arrive pas à d’autres – Gladd (@Gladd) 21 juillet 2021

Des rapports similaires peuvent être trouvés sur le subreddit de New World, où certains, également avec des GPU RTX 3090, ne sont plus en mesure de les utiliser après avoir joué au jeu.

La plupart de ces rapports mentionnent que les menus du jeu surchauffent les cartes, ce qui les oblige à s’arrêter. La théorie est que le framerate non plafonné du menu est responsable de cela. Bien que cela ne fasse généralement que les GPU deviennent un peu plus chauds/les ventilateurs tournent plus vite, il semble que New World pousse cela par-dessus bord, au point que les cartes consomment trop d’énergie et tuent leurs régulateurs de tension (VRM).

L’autre point curieux de ces rapports est que presque tous affectent les cartes EVGA. Bien que le problème de surchauffe soit présent sur les GPU d’autres marques, il semble que les propriétaires d’EVGA en souffrent le plus. Ceci est intéressant car EVGA (et d’autres fabricants) a rencontré un problème similaire avec les composants de fourniture d’énergie lors du lancement des cartes RTX de la série 30.

Le problème a ensuite été résolu avec un pilote Nvidia qui a ramené la stabilité à ces GPU, et tout le monde a supposé qu’il était parti pour de bon. Si vous allez jouer à New World, vous devriez probablement limiter la consommation d’énergie de votre GPU, ou l’underclocker/undervolt. Vous pouvez également essayer de limiter le framerate du jeu.

Nous avons contacté Amazon Games et mettrons à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse.