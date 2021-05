Le mobile à écran à clapet d’Oppo est en route | La technologie

Selon des sources de l’industrie, Oppo pourrait travailler sur un mobile avec un écran pliant à clapet. Il équiperait un panneau LTPO qui, une fois déployé, serait de 7 pouces et pourrait être officialisé d’ici la fin du mois de juin.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5G et le Motorola Razr 5G pourraient avoir de la concurrence très bientôt. Si les rumeurs sont justes Un nouveau mobile avec un paravent de type coque est en route: il arriverait d’Oppo d’ici la fin du mois de juin prochain.

Bien qu’ils ne soient pas encore popularisés aujourd’hui, tout indique que les mobiles pliables vont avoir un poids plus important dans l’industrie très bientôt. La technologie d’affichage flexible continue de progresser, permettant non seulement de fournir des panneaux plus solides et de meilleure qualité, mais également de réduire les coûts pour abaisser le prix de ces terminaux.

Bien que pour le moment dans le catalogue Oppo nous ne trouvions pas de mobile pliable lui-même, la marque a récemment présenté un prototype avec un écran flexible des plus innovants. On parle de l’Oppo X 2021, un terminal équipé d’un panneau qui s’enroule à l’intérieur du corps à la manière d’un papyrus, permettant à l’écran d’être extensible.

Selon les rumeurs, en dehors de ce curieux prototype que nous avons eu l’occasion de tester à la Fashion Week de Madrid, Oppo prépare un autre mobile avec un paravent de type clamshell.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’informations sur ce nouvel appareil. On dit qu’il sera équipé d’un panneau OLED LTPO, une technologie qui se distingue pour offrir un taux de rafraîchissement dynamique. Grâce à cela, l’écran est capable de réduire sa fréquence automatiquement pour économiser la batterie. Déplié, le panneau aura une diagonale de 7 pouces.

Avec deux écrans et quatre appareils photo, la deuxième génération du Galaxy Fold renouvelle l’engagement de Samsung à plier les téléphones en incluant des spécifications plus puissantes et en se rapprochant du design du nouveau Galaxy Note 20.

D’après les rumeurs précédentes, nous savons que Oppo prévoit de lancer son premier mobile pliable d’ici la fin de ce mois de juin, et on dit que c’est ce modèle. Cependant, nous ne pouvons rien tenir pour acquis, car nous n’avons aucune information officielle pour le moment.

Oppo s’engage sur des facteurs de forme innovants, et au-delà du nouveau mobile à clapet flexible et du smartphone à écran enroulable, on pense qu’il travaille également sur un terminal modulaire à triple charnière très polyvalent. Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir si ces appareils deviennent une réalité.