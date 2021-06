Le mobile le plus puissant de POCO tombe à 299 euros sur Amazon : Snapdragon 870 et 5G à prix cassé | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le produit phare de POCO cette année est désormais à 100 euros de réduction sur Amazon, une bonne opportunité si vous recherchez un téléphone puissant et doté de pratiquement toutes les dernières nouveautés.

POCO a mis en vente plusieurs nouveaux mobiles cette année, certains destinés aux utilisateurs qui souhaitent simplement un téléphone pas cher qui fonctionne plus ou moins bien, tandis que d’autres optent pour tout le milieu de gamme, comme c’est le cas du LITTLE F3 5G .

C’est aujourd’hui son meilleur mobile, le plus puissant de tous, et il est équipé d’un Processeur Snapdragon 870 qui fournit non seulement de l’énergie, mais est également compatible 5G. En ce moment, cet appareil est une bonne affaire sur Amazon, un magasin qui a baissé son prix à seulement 299 euros dans la version 128 Go.

C’est pas mal du tout, ils sont de 100 euros de remise par rapport à son prix initial, et nous parlons d’un lancement récent, un mobile qui en raison de ses caractéristiques a une corde pendant un certain temps et qui ne sera pas obsolète dans quelques années.

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

Si vous avez des questions sur ses fonctionnalités, nous vous encourageons à lire l’analyse du POCO F3 5G de ComputerHoy.com, dans laquelle nous examinons son fonctionnement et s’il répond aux attentes.

Affichage spectaculaire à 120 Hz et performances de classe mondiale

Ce mobile POCO n’a rien à envier aux appareils haut de gamme, et si vous passez en revue sa fiche technique, vous pouvez voir que ce qu’il propose est bien au-dessus de ce qu’il coûte.

Pour commencer, et comme nous l’avons vu de première main, c’est un mobile extraordinairement puissant. Peut avec toutes les applications Android sans problèmes et à la vitesse de l’éclair, même avec les jeux les plus exigeants pour ce système d’exploitation.

De plus, il dispose de la 5G, bien que le déploiement de ces réseaux en Espagne soit plus lent que prévu. C’est sans aucun doute l’un des mobiles 5G les moins chers du moment. La connectivité est complétée par la présence du WiFi 6.

Non seulement cela, mais il ajoute une touche premium importante avec son écran, AMOLED et 120 Hz, et cela se remarque au quotidien.

Parce qu’il manque, il ne manque même pas de choses comme la puce NFC pour les paiements mobiles ou la recharge rapide, avec 33W de puissance.

