Le mobile le plus puissant de Xiaomi baisse de prix sur Amazon et n’est en vente que depuis quelques semaines | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Xiaomi Mi 11 baisse de prix pour la première fois, et il le fait également en franchissant la barre des 700 euros, un coût élevé mais abordable pour tout ce que ce téléphone a à offrir.

Xiaomi a un nouveau produit phare, et c’est aussi un appareil qui n’a pas grand-chose à envier aux autres gammes haut de gamme ou premium, même si, comme presque toujours, son prix est un peu plus abordable que ses rivaux directs, qui ne sont ni plus ni moins que le iPhone 12 et Samsung Galaxy S21.

Bien qu’il soit officiellement arrivé sur le marché (il y a quelques semaines à peine) pour 749 euros, Amazon Espagne propose déjà le Xiaomi Mi 11 5G, et c’est qu’il se vend 699 euros. C’est une vente qui, bien qu’en théorie elle durera plusieurs jours, elle peut être vendue à tout moment.

Le nouveau produit phare de Xiaomi est livré avec Snapdragon 888, une connexion 5G et une charge rapide de 55 W, en plus d’autres fonctionnalités qui en font un haut de gamme de premier ordre.

Pour l’instant, Amazon affiche le prix réduit dans ses deux couleurs, noir et bleu, ainsi qu’un délai de livraison assez rapide, de seulement 24 heures si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime. Si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons simplement de profiter de l’occasion pour vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

Bien que le prix puisse être élevé, surtout si nous le comparons avec d’autres appareils Xiaomi, cela vaut la peine de payer si vous recherchez la meilleure expérience Android. Nous avons pu effectuer l’analyse du Xiaomi Mi 11, passée avec une note dans toutes les sections.

Son écran est l’un des meilleurs, avec un panneau AMOLED et une résolution WQHD +, mais c’est aussi que le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz, si peu d’inconvénients peuvent être mis. De plus, il dispose du WiFi 6 et 6G, donc en termes de connectivité, il dispose également de tout ce qui peut être exigé de lui.

Il n’est plus nécessaire d’investir beaucoup pour avoir un bon mobile. Ces appareils à moins de 200 euros sont parfaits pour presque tous les types d’utilisateurs.

L’appareil photo est un autre élément à noter comme étant d’un très haut niveau, et ce n’est pas surprenant, car si vous voulez rivaliser pour le haut de gamme, vous avez également besoin de photographies de premier ordre.

Si dans le catalogue Xiaomi vous préférez évaluer d’autres options, on pourrait dire qu’il existe une alternative peu coûteuse à ce Mi 11, et c’est le POCO F3 5G, avec Snapdragon 870 et un prix de 349 euros, bien inférieur, bien que ses avantages sont également un peu plus limités.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.