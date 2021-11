Le mobile le plus puissant de Xiaomi est en vente sur Amazon avec une remise de 50 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a des mobiles capables de rivaliser face à face avec l’iPhone et le Samsung Galaxy S21, comme le 11T Pro, qui coûte aussi pratiquement la moitié.

L’une des caractéristiques qui explique le succès de Xiaomi dans le monde est que ses produits sont bon marché, ou du moins moins chers que ceux similaires d’autres marques, et les téléphones portables sont l’expression maximale de cette stratégie. En plus de ceux d’entrée de gamme, leurs meilleurs mobiles sont également abordables si vous regardez leurs spécifications et leur prix.

Le meilleur exemple en ce moment est Xiaomi 11T Pro 5G, désormais en vente sur Amazon pour le Cyber ​​Monday pour seulement 599 euros. C’est un coût abordable d’être le rival des meilleurs mobiles de 2021, comme l’iPhone 13 ou le Samsung Galaxy S21.

Il coûte près de la moitié de celui des autres constructeurs haut de gamme des constructeurs concurrents, surtout maintenant que Il est réduit de 50 euros par Amazon.

Avec Snapdragon 888 et chargeant à 120W, ce mobile est une vraie bête à tous les niveaux, même si son prix est inférieur aux autres mobiles haut de gamme.

Bien sûr, il faut tenir compte quelque chose de très important si vous voulez acheter le Xiaomi 11T Pro 5G le moins cher, et c’est que cette réduction de prix se termine aujourd’hui. Il vient du Black Friday et c’est aujourd’hui le dernier jour, alors dépêchez-vous de l’acheter si le coût vous semble attractif.

Nous avons pu le tester en profondeur dans sa revue, qui nous a laissé un excellent goût en bouche à tous les niveaux, notamment grâce à la puissance exceptionnelle de son Muflier 888, mais aussi à cause de la qualité de l’écran AMOLED à 120 Hz.

De plus, il possède des détails qui le distinguent de la concurrence, comme la charge ultra-rapide à 120W, que nous avons mesurée et qui est capable de chargez complètement la batterie en seulement 17 minutes.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Bien sûr, c’est un téléphone qui est assez bon pour fournir un service de premier niveau pendant de nombreuses années, donc si vous l’achetez maintenant, vous aurez assez de temps pour l’amortir, et il comprend tout ce que nous avons mentionné et quelques extras tels que la 5G et le WiFi 6.

Il est vendu par Amazon, et c’est toujours un gage de qualité de service et de rapidité. Si vous avez Amazon Prime, vous aurez votre achat à la maison en une seule journée, mais si vous ne l’avez pas, vous pouvez simplement en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.