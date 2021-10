Le mobile premium Xiaomi Mi 11i 5G avec 8 Go de RAM baisse le prix de 150 euros et devient une option irrésistible | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cette nouvelle variante du produit phare de Xiaomi pour 2021 dans un mobile haut de gamme que vous pouvez vous procurer aujourd’hui pour moins de 500 euros. Bonne occasion!

Xiaomi lance des mobiles pour différentes raisons. L’un d’eux est en concurrence avec des modèles concurrents. C’est le cas de Xiaomi Mi 11i 5G, conçu pour résister au POCO F3 Pro. Et maintenant c’est beaucoup plus facile, avec une remise de 23%.

Prenez un Xiaomi Mi 11i 5G avec 8 Go de RAM avec une remise de 150 euros. Il ne coûte que 499,99 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée.

C’est un mobile très équilibré, avec un design haut de gamme et une quincaillerie supérieure, comme nous allons le voir. Un haut de gamme à un prix milieu de gamme. Ne manquez pas l’occasion !

Smartphone haut de gamme avec processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 128 Go p 256 Go de stockage qui ne manque de rien, il dispose même d’un appareil photo 108 Mpix et 5G.

Les Xiaomi Mi 11i 5G a un panneau Super AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+, 120 Hz, et HDR 10+.

Vous serez étonné de la qualité d’image et de la rapidité de réponse si vous aimez regarder des séries et des films ou jouer à des jeux vidéo sur votre mobile.

Aucune application, quelle que soit sa puissance, ne résistera au processeur de première génération, le Snapdragon 888, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans la section caméras, il a un spectaculaire capteur principal de 108 Mpix, ainsi qu’un grand angle de 8 Mpix et un télémacro de 5 Mpix. La caméra selfie atteint 20 Mpix.

La batterie a une charge de 4 520 mAh, avec charge rapide à 33 W qui permet de se recharger à 30% en 21 minutes, et à 100% en 51 minutes.

Le reste du matériel est tout haut de gamme, avec Connexion Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C et, bien sûr, une connexion 5G au cas où vous auriez la chance d’avoir une couverture.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous recommandons notre test complet du Xiaomi Mi 11i.

