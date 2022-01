Le Mobile World Congress s’engage à maintenir l’édition présentielle en février malgré la sixième vague de Covid

01/10/2022

Le à 19:28 CET

Paula Clément

Le Congrès mondial du mobile 2022 continuer comme prévu. A moins que les « autorités espagnoles » ne conseillent directement de reporter ou d’annuler la réunion, la société responsable de votre organisation, le GSMA, est déterminé à se tenir avec un déploiement en face à face considérablement plus élevé que l’année dernière. C’est ce qu’a confirmé ce lundi le PDG de la firme, John Hoffman, dans un communiqué faisant valoir que la situation actuelle rend la connectivité « profondément importante » et que les organisateurs ont déjà accumulé trois problèmes pandémiques (Shanghai, Los Angeles et Barcelone l’année dernière) qui démontrent leur capacité à organiser un congrès en toute sécurité.

« Cette nouvelle année commence aussi par des nouvelles liées à la pandémie, la situation mondiale continue d’évoluer, mais il y a une évidence : nous allons faire face aux effets du covid-19 dans les années à venir », introduit Hoffman dans une lettre ouverte. « Pour cette raison, dans des moments comme ceux-ci, un leadership responsable est plus important que jamais », explique-t-il.

Le gestionnaire justifie que ce leadership doit inspirer l’innovation et encourager l’investissement qui fait avancer l’industrie, la société et l’économie. « Pour tout cela, et sachant que les circonstances actuelles ont rendu la connectivité extrêmement importante, la GSMA n’envisagerait de modifier ses plans que sur décision des autorités espagnoles », ajoute-t-il.

Ainsi, la rencontre combinera à nouveau l’offre virtuelle et l’offre présentielle, mais la société organisatrice entend redoubler d’engagement sur ce dernier format pour rapprocher le congrès au plus près de ce qu’il était avant le covid. Comme précisé par Hoffman dans sa lettre, le Mobile a déjà confirmé autour de 1 500 exposants : un peu plus de la moitié de ceux qui se sont rassemblés avant la pandémie, mais 50 % de plus que l’an dernier.

Le plan de sécurité comprend la présentation le certificat de vaccination ou le résultat négatif d’un test rapide d’antigènes ou PCR pour entrer dans la pièce, ainsi que transporter Masques de type FFP2.

Si John Hoffman devait sortir et faire comprendre que le GSMA Elle s’est engagée à organiser une édition en face-à-face car une nouvelle vague de covid a une nouvelle fois semé le doute sur l’intention de l’entreprise de tenir une édition qui ressemble à celles d’avant la pandémie.

Fin novembre, la firme se vantait d’avoir réservé 78 % de l’espace d’exposition et d’avoir déjà confirmé la présence de grands noms comme Google, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom, aussi bien que Ericsson Oui Nokia, deux des entreprises qui réservent le plus de compteurs et deux des gros blessés qui ont forcé l’annulation de l’événement en février 2020. Cependant, à peine deux semaines plus tard, la variante omicron a commencé à faire des ravages, une situation qui de l’autre côté del charco, a fini par motiver le retrait de signatures aussi importantes que la Google, Microsoft, Twitter, Objectif (Facebook) ou Samsung du Salon de la technologie CES, qui s’est tenu la semaine dernière à Las Vegas et qui est le seul congrès du secteur qui rivalise avec Mobile.

Pas étonnant, alors, que maintenant tous les yeux soient rivés sur le salon de la technologie entre le 28 février et le 3 mars à Barcelone. Et ce n’est pas que la GSMA soit sortie pour calmer les choses.

« Beaucoup de choses ont changé au cours des deux dernières années, mais notre détermination à reconstituer le secteur est inébranlable « , conclut le PDG de la société organisatrice dans sa lettre. Hoffman Plus précisément, selon le même texte, Mobile attend des participants de 150 pays.