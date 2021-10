Le mobile Xiaomi Mi 10T Lite 5G, l’un des moins chers et des plus fiables avec une connexion 5G, bénéficie d’une remise de 21% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous souhaitez vous plonger dans les merveilles de la connexion 5G, ou vous recherchez simplement un mobile de qualité à bon prix ? Ce Xiaomi peut vous intéresser.

Pour un peu plus de 250 euros vous avez à votre disposition le mobile Xiaomi Mi 10T Lite 5G, un excellent terminal très bien équilibré qui fonctionne dans toutes sortes de situations, et dure toute la journée sans recharger.

Prendre la Xiaomi Mi 10T Lite 5G avec 6 Go de RAM et une remise de 21%. Il reste à seulement 260 euros, avec la livraison gratuite d’Amazon.

C’est un mobile avec un écran 120 Hz extraordinaire, de bonnes performances, une charge rapide et un excellent capteur principal.

Ce mobile Xiaomi se démarque pour être le plus abordable de tous les 5G, en plus d’avoir de bonnes spécifications qui en font une référence.

Les Xiaomi Mi 10T Lite 5G a un écran IPS de 6,67 pouces avec une résolution FHD+, HDR10 et taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un gros mobile, pour tout voir clairement.

L’écran est idéal pour regarder des séries et des films avec HDR, ou jouer à des jeux vidéo sans latence.

Balade le processeur Snapdragon 750G à 8 cœurs, considéré comme un milieu de gamme, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’espace libre.

Dans la section caméras, il se distingue par son spectaculaire capteur principal de 64 Mpix. Le reste est conforme sans plus tarder : 8 Mpx Grand Angle, 2 Mpix Macro et 2 Mpix capteur de profondeur. La caméra frontale fait 16 Mpix.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il se distingue également par son excellente batterie de 4 480 mAh avec 11 heures d’autonomie.

Et il a ccharge rapide à 33W. 50 % de recharge en seulement 23 minutes, et 100% en seulement une heure. Le chargeur rapide est inclus.

Outre le Connexion 5GIl dispose également d’un capteur d’empreintes digitales sur un côté, d’une connexion USB Type-C, de haut-parleurs stéréo et d’une prise casque 3,5 mm.

Si vous voulez en savoir plus, lisez notre analyse et avis sur le Xiaomi Mi 10T Lite 5G.

Prendre la Xiaomi Mi 10T Lite 5G avec 6 Go de RAM et une remise de 21%. Il reste à seulement 260 euros, avec la livraison gratuite d’Amazon.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.