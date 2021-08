Le mod Bloodborne à la première personne semble très impressionnant

Vous avez joué Bloodborne à la troisième personne, oui, mais qu’en est-il de la première personne ?

Ce nouvel effort de Garden of Eyes, construit à partir d’un Dark Souls 3 existant réalisé par le prolifique modder de Souls Zullie The Witch, va au-delà du simple fait de tirer la caméra dans une position différente, et prend toutes sortes de choses en considération afin d’essayer de faire l’expérience aussi jouable que possible.

Il reste à voir à quel point cela est jouable – vous serez privé de beaucoup de conscience spatiale nécessaire pour jouer au combat comme celui-ci – mais c’est un mod, pas un principe de conception de base, donc vraiment je suis juste plus impressionné par la façon dont lisser cette apparence plutôt que ce qu’elle ajoute (ou enlève !) à l’expérience réelle de jouer à Bloodborne.

Le mod est en fait déclenché par le port d’un nouveau casque appelé “Great One Hat”, que vous obtenez au tout début du jeu. Et comme vous pouvez le voir, l’une des choses qui réduit vraiment à quel point cela aurait pu être choquant sont les mains flottantes et les animations de maintien, qui ont été éditées par Garden of Eyes et qui changent légèrement le point de vue en fonction de l’arme que vous tenez .

Il sera également compatible avec le patch 60FPS de Lance McDonald, ce qui est bien. Bloodborne First Person Mod n’est pas encore tout à fait prêt à être téléchargé, mais gardez un œil sur Patreon de Garden of Eyes pour savoir quand il tombe.

Vous pouvez le voir en action dans la vidéo ci-dessous, qui si vous m’aviez dit qu’il s’agissait d’une bande-annonce pour Bloodborne VR, je vous aurais cru à 100%.

Si le nom de Zullie vous semble familier, c’est parce qu’ils sont l’un des noms derrière Nightfall, une prochaine “suite directe” de Dark Souls créée par des fans, le créateur d’un mod à la première personne pour Sekiro et aussi l’un de mes mods Dark Souls préférés , où vous pouvez échanger votre personnage de joueur et faire avancer les choses comme un squelette qui fait de son mieux.