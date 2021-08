Le mod Bloodborne à la première personne vous montre Yharnam sous un tout nouveau point de vue

Vous avez toujours voulu découvrir le monde de Yharnam d’un point de vue plus intime et terrifiant ? Eh bien, grâce à ça Transmis par le sang mod à la première personne, vous pourrez bientôt le faire.

Modder et créateur de l’expérience intéressante du jeu d’action acclamé de FromSoftware, Garden of Eyes, s’est associé à un nom que les personnes familières avec d’autres mods SoulsBorne reconnaîtront – Zullie the Witch – pour créer un mod à la première personne pour Bloodborne qui permet des combats de boss et exploration dans le monde gothique intense d’autant plus fascinant.

“Un merci spécial à Zullie la sorcière, qui m’a généreusement expliqué comment elle a créé le mod et trouvé les différents décalages de caméra sur PC, ce qui m’a beaucoup aidé à mettre en œuvre une approche appropriée sur PS4 pour Bloodborne”, explique la description de la vidéo. Naturellement, c’était un processus plus délicat que de travailler sur un jeu qui avait une version PC appropriée.

Lorsque le mod sera publié, seuls ceux avec des consoles PS4 modifiées pourront l’exécuter. Vous pouvez le voir en action ci-dessous.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

“Le mod First Person a une histoire riche en histoire, du fait que FromSoftware a à peine changé son appareil photo de Demon’s Souls à Sekiro”, explique Zullie la sorcière dans un commentaire sous la vidéo. En gardant cela à l’esprit, le moddeur dit qu’ils “ont également hâte d’apporter [a first-person mode] à l’Anneau d’Elden”.

Si vous êtes avide de plus de contenu Bloodborne maintenant que vous avez vu ce monde condamné à travers les yeux de votre chasseur pour la première fois, vous pouvez consulter notre guide complet Bloodborne.

Étant donné que la récente acquisition de Nixxes par Sony contribuera à apporter plus de jeux PlayStation sur PC, il va également de soi que nous pourrions voir Bloodborne apparaître sur PC à un moment donné – rendant des mods comme celui-ci encore plus courants et accessibles.