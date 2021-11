Le mod vous permet de combattre vous-même les batailles de Crusader Kings III

Capture d’écran : Lame de croisé

Aussi fantastique que soit Crusader Kings III, et autant qu’il vous permette de le faire en tant que dirigeant d’une dynastie médiévale, la nature du jeu signifie que la guerre a toujours été un peu éloignée. Vous pouvez lever vos armées et leur dire où aller, mais ne jamais diriger directement les troupes vous-même. Jusqu’à maintenant.

Crusader Blade est un mod qui vous permet de contrôler directement toutes les batailles qui se déroulent dans le jeu en utilisant littéralement un tout autre jeu vidéo pour le faire. Ce jeu est le titre de combat médiéval Mount & Blade II: Bannerlord, et dans le sens le plus simple possible, le mod fonctionne en mettant CKIII en pause au moment d’une bataille, en passant à Mount & Blade pour que vous puissiez le résoudre, puis en revenant.

Voici une vidéo du mod en action pour que vous puissiez le voir vous-même :

Putain c’est impressionnant. C’est une chose que le mod fonctionne comme ça, mais la façon dont il s’intègre à CKIII pour à la fois mettre en place des batailles et ensuite résoudre leurs nombres à la fin est vraiment autre chose.

Les batailles dans CKIII peuvent parfois impliquer des dizaines de milliers de combattants, surtout lorsque de grands empires s’affrontent ou que vous êtes impliqué dans une croisade. Et Mount & Blade, aussi grand soit-il par rapport à sa compétition de combat multijoueur, ne peut toujours prendre en charge que quelques milliers d’unités à l’écran à la fois.

Il adopte donc une approche proportionnelle de sa représentation unitaire. Le mod examine la taille et la composition des deux armées avant qu’elles n’entrent dans une bataille, et prend également note du mélange de qualité. Il calcule ensuite les chiffres et garde les pourcentages les mêmes. Ainsi, bien que votre armée CKIII de 10 000 ne soit représentée ici que par 1 000 hommes, le mélange d’archers et de cavalerie sera le même.

G/O Media peut toucher une commission

De même que les pertes à l’autre bout de la bataille, chaque élimination effectuée dans Mount and Blade étant comptabilisée puis représentée dans Crusader Kings III à la sortie, les appliquant à nouveau en pourcentage de la force totale. Donc, si vous avez perdu 6% de vos archers dans la bataille Mount & Blade, 6% de vos archers dans Crusader Kings III seront désormais partis, même si les nombres totaux sont bien sûr différents.

Vous pouvez télécharger le module ici.