Le modder Bloodborne restaure l’ancien raccourci Cleric Beast

27 juillet 2021 13:22 GMT

La porte de raccourci mystérieuse de Bloodborne est désormais utilisable.

L’un des premiers mystères de Transmis par le sang a été la petite porte verrouillée derrière la bête clerc, qui est accessible après l’avoir vaincu. Il n’y a aucun moyen d’interagir avec la porte dans la version finale du jeu, mais la version alpha comportait une invite indiquant qu’il s’agissait d’un raccourci vers une zone différente, il vous suffisait de l’ouvrir de l’autre côté.

Peu de temps après la sortie du jeu, les fans ont mis deux et deux ensemble et ont compris que la porte était censée mener du Grand Pont (Central Yharnam) au quartier de la cathédrale, seulement que ce n’est plus possible dans la version de lancement de Bloodborne. .

Le chasseur de mystères et de secrets de Soulsborne, Lance McDonald, a démontré plus tard que FromSoftware avait supprimé ce raccourci entre l’alpha et le lancement, le faisant agir davantage comme une image d’une porte sans fonction. Cela a probablement été fait pour améliorer les temps de chargement ou le streaming d’actifs, car les deux domaines qu’il aurait connectés sont vastes en eux-mêmes et auraient pu causer des tensions inutiles.

Et ce fut la fin de l’histoire, jusqu’à aujourd’hui. Garden of Eyes, un autre moddeur des jeux FromSoftware, a conçu une solution astucieuse pour restaurer le raccourci – et donc la porte – de la façon dont les choses étaient dans l’alpha du jeu. Comme vous pouvez le voir dans leur vidéo ci-dessous, le raccourci a été restauré à son ancienne gloire, reliant à nouveau Central Yharnam au quartier de la cathédrale.

Le moddeur a légèrement déplacé le coffre d’un côté et a ajouté une porte antibrouillard pour empêcher quiconque n’a pas vaincu le Clerc Beast de déverrouiller le raccourci – ce qui est probablement la façon dont FromSoft aurait voulu que cela fonctionne. Le dernier obstacle consistait à supprimer le mur invisible ajouté par le développeur pour empêcher les joueurs de le traverser.

Garden of Eyes a déclaré que ce mod, qui comprend également quelques correctifs pour empêcher le jeu de planter à la suite du tweak, sera bientôt publié. Si vous avez une PS4 modifiée, vous pourrez l’utiliser pour activer le raccourci dans votre jeu.

