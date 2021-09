Le mode à une main n’est plus une fonctionnalité Android essentielle

C. Scott Brown / Autorité Android

Le mode à une main est une fonctionnalité courante sur les appareils à grand écran, et il est également sur le point de devenir une fonctionnalité de base dans Android 12. C’est essentiel pour ceux qui ont une portée plus petite, d’autant plus que les écrans de smartphones ont gonflé à un peu moins de sept pouces. Mais combien de nos lecteurs prennent la peine d’utiliser le mode ?

C’est une question que nous avons posée dans un récent sondage. Lisez la suite pour les résultats!

Utilisez-vous le mode à une main sur votre téléphone ?

Résultats

Nous avons vu plus de 4 000 votes exprimés sur ce sondage depuis sa publication le 31 août. Un peu moins de 78% des répondants n’utilisent pas le mode à une main de leur téléphone. Cependant, un peu plus de 21 % des votants déclarent utiliser le mode.

Le décompte est un peu plus unilatéral que nous le pensions, mais c’est compréhensible. Les gestes, les assistants vocaux et la conception de l’interface utilisateur facilitent le basculement entre les tâches, les applications et les menus. Il est probable que basculer entre le mode à une main et l’utilisation de l’affichage complet soit plus fastidieux que d’utiliser les deux mains ou, bien, d’utiliser le plein écran. Bien sûr, ceux qui utilisent des appareils plus petits n’ont probablement pas du tout besoin d’un mode à une main.

Toutes les marques de téléphones n’ont pas non plus de mode à une main. Les appareils Google et OnePlus actuels ne l’incluent pas, donc cela représente probablement aussi une partie du vote.

Quoi qu’il en soit, nos lecteurs expliquent leur justification ci-dessous.

Vos résultats

Varusal : la plupart des interfaces utilisateur de nos jours ont des gestes comme tirer vers le bas la barre d’état en glissant vers le bas, etc. Si vous devez utiliser le mode à une main, vous devriez probablement rechercher un appareil plus petit. Ganindu : Je l’utilise quand je voulais en faire avec un smartphone pendant que je mange et que je traîne dans le train et le bus. C’est une fonctionnalité intéressante. Scott : Je n’ai jamais compris l’aspect pratique du « mode à une main ». Nous avons une commutation rapide entre les applications, pourquoi voudrais-je qu’une application soit minuscule, alors quelques instants pendant que je tape une réponse rapide ? Cyco : Non. Je veux que l’espace vide en haut des applications disparaisse, pas plus. Stephan Richardson : Mes mains sont assez grandes pour que je n’aie pas besoin du mode à une main, donc non. Konstantin Zolotov : Non, ça n’aide pas vraiment. Ces énormes smartphones sont inconfortables à manipuler, peu importe que l’image soit grande ou petite. klok wert : Non, parce que si j’utilise des gestes de navigation, il n’y a aucun moyen de l’activer Techngro : Non, je n’en ai pas. Et, étant donné que mon téléphone a un écran de 6,7 pouces, c’est une surprise même pour moi. Brian Fowler : Non au point où je ne sais littéralement pas si c’est une option sur mon téléphone (LG V60).

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur le mode à une main ou sur les résultats du sondage, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.