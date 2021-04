Le mode arène d’Apex Legend entièrement révélé

Nous connaissions l’arrivée du nouveau mode Apex Legends Arena dans la nouvelle saison Legacy, mais nous avons maintenant de nouveaux détails et un nouveau gameplay.

Il semble qu’Apex Legends soit sur le point d’obtenir une expérience de jeu entièrement nouvelle car il apporte au jeu un jeu d’équipe contre équipe. Semblable à ce que nous verrions dans CS: GO, Valorant et Rogue Company, Apex Legends va ajouter un mode de jeu en tour avec des équipes 3v3.

Le mode débutera par une phase d’achat, ce à quoi nous sommes habitués dans des jeux comme ceux mentionnés ci-dessus. Les joueurs auront une série d’armes, des améliorations de ces armes et de l’équipement à acheter avant le début de chaque nouveau tour.

Vous utiliserez des crédits que vous gagnerez à chaque tour pour acheter ces améliorations. Les coéquipiers peuvent être réanimés, bien que personne ne puisse être réapparu pendant une manche. La carte sera également jonchée de fournitures et de munitions, ainsi qu’une goutte de grande valeur. Chaque série est la meilleure des cinq, la mort subite étant utilisée en cas de match nul 4-4.

La nouvelle bande-annonce, liée ci-dessus, nous montre également notre premier vrai gameplay de la nouvelle légende, Valkyrie. Dans une semaine au cours de laquelle les développeurs de légendes Apex ont admis que Valkyrie pourrait être maîtrisé au lancement, cette bande-annonce nous montre certainement pourquoi. Nous avons également un aperçu du nouvel arc composite, qui fera ses débuts dans Legacy.

Le mode de jeu comprendra des cartes personnalisées utilisant les versions actuelles et anciennes des cartes Apex Legends BR. Arena lancera avec un certain nombre de cartes, avec plus de chances d’être ajoutées au fil de la ligne.

Apex Legends Legacy sera lancé le 4 mai, aux côtés de la nouvelle légende et des nouveaux modes de jeu. Revenez ici plus près du lancement pour plus de guides et de nouvelles sur la saison à venir.

Apex Legends devient mobile

Pour ceux qui cherchent à emporter leur jeu Apex Legends en déplacement, Apex arrive très bientôt sur mobile. Présentations à la fin de la semaine dernière, la nouvelle version mobile entre bientôt en version bêta, avec plus de joueurs terminés tout au long de 2021. Vous pouvez consulter plus de détails sur Apex Legends Mobile dans notre article ici.

