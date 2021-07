Le mode bac à sable de Battlefield 2042 pour inclure les cartes de Bad Company 2

Capture d’écran : EA

Le mois dernier, EA a levé le rideau sur le jeu de tir sur le changement climatique Battlefield 2042 et a détaillé deux de ses quatre modes. Les deux autres sont restés sous forme d’annonces futures – l’une n’est mentionnée que par son nom (Hazard Zone) et l’autre entièrement entourée de mystère. Un article de GameRant supprimé depuis (qui était clairement sous embargo avant la présentation EA Play d’aujourd’hui et a été mis en ligne plus tôt) a sauté le pas en révélant que le mode précédemment sous-encapsulé.

Il s’avère que le nouveau mode Battlefield sera… l’ancien Battlefield. Appelé Portal, DICE prévoyait de le révéler lors de l’EA Play d’aujourd’hui.

Le portail de Battlefield 2042 est essentiellement un mode bac à sable communautaire. À l’aide d’armes, de gadgets, de véhicules et d’autres ressources des précédents jeux Battlefield, les joueurs peuvent créer des modes de jeu personnalisés et les partager avec la communauté Battlefield 2042 via une liste de lecture. Voici une bande-annonce, présentée lors de l’événement EA Play d’aujourd’hui :

Six cartes d’anciens jeux Battlefield seront incluses : deux chacune de Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3, également connu sous le nom de The Best Battlefield. (Oui, Caspian Border est inclus dans Portal.) Toutes les anciennes cartes sont reconstruites dans le moteur Frostbite de Battlefield 2042 et présenteront les mécanismes de destruction pour lesquels les jeux Battlefield récents sont connus.

Selon un GameRant, bien que vous puissiez mélanger et assortir des éléments, chaque équipe doit être enfermée dans une époque spécifique. Et notamment, aucun des engins ne sera équilibré par défaut. En d’autres termes, si vous faites partie de l’équipe en utilisant des armes d’un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale, vous serez probablement foutu par l’équipe utilisant des équipements de haute technologie de Battlefield 2042.

Mais vous pouvez équilibrer tous les modes du portail grâce à quelque chose appelé « l’éditeur de règles », qui peut modifier les dégâts des armes spécifiques à une époque et, selon GameRant, modifier le nombre de joueurs dans chaque équipe. Ainsi, disons, ceux qui ont des armes plus faibles ont plus joueurs. DICE dit que ce sera une AF complexe et prévoit d’inclure des didacticiels pour mettre les gens au courant.

Le mode portail n’inclut pas de campagne.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il prendra en charge les matchs à 128 joueurs sur PC et consoles de nouvelle génération. Les matchs sur les consoles de dernière génération seront limités à 64 joueurs.

Mise à jour, 22/07/14, 14h15 : Bande-annonce ajoutée.