Le mode basse consommation de l’iPhone fait-il vraiment quelque chose ? Ce test a trouvé la réponse – .

Selon toute vraisemblance, la seule fois où vous avez utilisé le mode faible consommation sur votre iPhone ou iPad, c’est lorsque vous y êtes invité lorsque la durée de vie de votre batterie est tombée en dessous de 20 %. Comme l’explique Apple sur son site Web, “Le mode faible consommation réduit la quantité d’énergie utilisée par votre iPhone lorsque la batterie est faible”. Pour ce faire, il réduit ou affecte un certain nombre de fonctionnalités, notamment la récupération des e-mails, l’actualisation de l’application en arrière-plan, les téléchargements automatiques, le service 5G, etc. Mais combien d’autonomie le mode faible consommation d’Apple peut-il réellement économiser ? En fait, le mode faible consommation fait-il quelque chose ?

Ce sont les questions auxquelles YouTuber PhoneBuff a tenté de répondre dans une vidéo récente, mais les résultats de son premier test étaient plutôt peu concluants.

Initialement, PhoneBuff a soumis deux fois un iPhone 12 au test de batterie standard du canal – une fois avec le mode faible consommation activé et une fois avec celui-ci éteint. Bien qu’il y ait eu quelques cas où l’iPhone en mode basse consommation a pris de l’avance, le téléphone a fini par mourir cinq minutes plus tard sans le mode basse consommation. Les résultats du premier test semblaient suggérer que le mode faible consommation faisait peu ou pas de différence sur la durée de vie de la batterie. Cela a demandé plus de tests.

La deuxième fois, PhoneBuff a supprimé le test de veille et a fait exécuter à l’iPhone des tests d’applications pendant deux heures au lieu d’une seule. Après avoir envoyé des SMS pendant deux heures, l’iPhone en mode basse consommation n’avait économisé qu’un point de pourcentage, mais après avoir exécuté le test du navigateur – dans lequel le téléphone doit ouvrir le même ensemble de sites Web toutes les 30 secondes – le mode basse consommation a économisé 3 % supplémentaires. . Deux heures dans l’application Gmail ont permis d’économiser 1% supplémentaires, tout comme deux heures de défilement sur Instagram. À ce stade, après 8 heures de test, le mode faible consommation a permis d’économiser 6 % d’autonomie supplémentaire.

Enfin, après avoir constaté les gains les plus notables alors que l’iPhone effectuait des activités gourmandes en processeurs en mode basse consommation, PhoneBuff a mis en place une troisième et dernière série de tests. Chacun des tests effectués au cours de cette ronde a mis le processeur au travail, et tout de suite, il était clair que le mode basse consommation affectait la rapidité avec laquelle les applications s’ouvraient. Après deux heures d’ouverture et de fermeture des applications, le fonctionnement en mode faible consommation a maintenu la batterie 5 % plus élevée. Le test du navigateur a ajouté quatre points supplémentaires, et après huit heures de test, l’iPhone 12 affichait une autonomie de 1% sans mode basse consommation et 13% avec le mode basse consommation. Donc, pour répondre à la question : Oui, le mode basse consommation fonctionne.

Sorte de.

Ce n’est évidemment pas un test complet, et comme le souligne PhoneBuff, le mode basse consommation aurait probablement un impact plus important sur un ancien modèle d’iPhone avec un écran moins efficace. Néanmoins, au moins, nous avons maintenant la preuve que le mode faible consommation fait quelque chose :

