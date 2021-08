Le mode campagne de Halo Infinite n’était pas à la Gamescom, voici pourquoi

Malgré l’exaltation palpable de la plupart des gens face à l’annonce de la date de sortie de Halo Infinite à la Gamescom, certains sont contrariés que son mode campagne solo ait été une non-présentation. Joseph Staten, responsable de la création chez 343 Industries, a pris le temps de s’adresser à ces fans déçus.

“J’entends vraiment la déception de ne pas voir le gameplay de la campagne à l’émission”, a déclaré Staten dans un article de blog sur Halo Waypoint. « Toute l’équipe Halo Infinite est en mode arrêt. Cela signifie que nous en avons terminé avec le travail sur les fonctionnalités et que nous nous concentrons sur l’élimination des bogues hautement prioritaires. Nous passons beaucoup de temps à jouer au jeu, à vérifier les correctifs et, de manière générale, à faire tout notre possible pour garantir que la campagne (et le multijoueur!)

Une grande partie de la déception vient du fait qu’il n’y a pas eu de démo de la campagne Halo Infinite depuis juillet 2020. Depuis lors, le jeu a subi plusieurs retards, et il y a eu de nombreux rapports de problèmes de développement chez 343 Industries. Une bande-annonce multijoueur a été présentée à la Gamescom, ce que Ninja a adoré, mais aucune inquiétude concernant la campagne n’était toujours sans réponse jusqu’à ce message de Staten.

Découvrez la bande-annonce multijoueur ci-dessous.

“J’ai joué plusieurs fois à la campagne d’Infinite”, a déclaré Staten sur le même message. “Chaque fois que je le fais, je trouve toujours quelque chose de nouveau caché sur Zeta Halo. Parfois, ce sont de petits morceaux de narration environnementale, comme un poste de reconnaissance des Marines abandonné mais désespérément défendu, haut sur un flanc de montagne solitaire.

Espérons que tout s’arrangera lorsque Halo Infinite sortira le 8 décembre 2021.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

