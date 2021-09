Le mode coupe large du directeur de Death Stranding est par excellence Kojima

Une bande-annonce “finale” pour Death Stranding Director’s Cut a été révélée par le réalisateur Hideo Kojima, présentant le nouveau mode large du jeu mis à jour.

La bande-annonce, qui a été entièrement capturée dans la version PS5 de Death Stranding et éditée par Kojima lui-même, présente le mode d’image grand écran (initialement déroutant) du jeu mis à jour.

Le mode Coupe large de Death Stranding Director voit des barres noires cinématiques horizontales ajoutées en haut et en bas de l’écran (sans couper ces parties de l’image), ce qui rend le rapport hauteur/largeur 21:9 (plutôt que 16:9) et étire les côtés de l’image. Essentiellement, cela signifie que les joueurs verront davantage l’arrière-plan, les ennemis et les objets. Vous pouvez voir le mode large en action dans la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Avis : c’est tout très Kojima

Bien que nous ayons déjà vu le mode écran large en action, lors de la révélation de Death Stranding Director’s Cut, c’est la première fois que nous le voyons correctement présenté et que nous savons réellement ce que c’est.

Lorsque le mode large a été révélé pour la première fois avec l’annonce de Death Stranding Director’s Cut, il y avait une certaine confusion quant à ce que c’était réellement. Et la formulation de Sony n’a pas aidé non plus. Un blog PlayStation a déclaré que les joueurs pourraient “choisir parmi deux modes d’image – le mode Performance avec 4K upscalé et jusqu’à 60FPS ou le mode Fidélité en 4K natif – tous deux avec prise en charge ultra-large et HDR”.

Cela a conduit à la spéculation que Death Stranding Director’s Cut prendrait en charge les moniteurs ultra-larges qui, s’ils étaient vrais, suggéreraient que la PS5 elle-même pourrait bénéficier d’un support ultra-large.

Cependant, ce n’est pas le cas. Un porte-parole de Sony a déclaré à TechRadar le mois dernier: “Death Stranding Director’s Cut offre un mode écran large pour une expérience de jeu ultra-large, utilisant le format d’image standard 16:9 de la console pour afficher un gameplay en boîte aux lettres équivalent au format 21:9.”

Il n’est pas particulièrement surprenant que le Director’s Cut ne prenne pas en charge les moniteurs ultra-larges. Ce qui est encore moins surprenant, c’est la confusion. Hideo Kojima est réputé pour être une énigme artistique. Après sa révélation initiale, personne ne savait même vraiment de quoi parlait Death Stranding – quelque chose à propos des bébés, du goudron noir et des accouchements? Il est donc tout à fait normal que la prochaine révélation de Kojima ait été entourée d’un certain degré de casse-tête sur ses messages, seulement pour découvrir que le résultat est encore une autre fonctionnalité cinématographique de la publication de sandwichs, énigme de jeux.

Aimez-le ou détestez-le, Kojima a certainement un moyen de nous faire parler de Death Stranding.

