Le mode d’accumulation de baleines d’Ethereum se poursuit alors que le prix atteint 3 200 $

in

Quelques jours après la mise en ligne de London Hardfork, Ethereum (ETH) a connu un rebond des prix car la deuxième plus grande crypto-monnaie deviendra déflationniste sur la base de cette mise à jour.

L’ETH a augmenté de 16,52% au cours des sept derniers jours pour atteindre 3 228 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

Les baleines d’Ethereum n’abandonnent pas leur quête d’accumulation car les adresses contenant plus de 100 000 pièces contiennent désormais 43,7% de l’offre d’ETH, comme l’a reconnu Santiment. Le fournisseur de métriques de la chaîne a expliqué :

“Les adresses de baleines Ethereum n’arrêtent pas leur accumulation car les prix oscillent autour de 3 100 $. Il y a trois ans, les adresses avec 100k + ETH possédaient 35,8%. Aujourd’hui, ils détiennent 7,9 % de plus de l’offre totale du deuxième actif de capitalisation boursière. Il y a 1 338 de ces adresses. »

Ces statistiques montrent que l’accumulation de baleines Ethereum a suivi une trajectoire ascendante car elles possédaient 35,8% de l’offre d’ETH il y a trois ans, contre 43,7% aujourd’hui.

Ethereum envisage-t-il le niveau de 4 000 $?

Selon l’analyste de marché Ali Martinez :

“L’IOMAP montre qu’Ethereum pourrait atteindre 4 000 $ si ETH parvient à clôturer au-dessus de 3 235 $. Un rejet de cette barrière d’approvisionnement pourrait entraîner une augmentation de la pression de vente poussant l’ETH à 2 700 $. »

Martinez pense qu’une course au niveau de 4 000 $ est relativement ouverte car Ethereum est actuellement dans la zone, qu’il doit sortir pour atteindre un nouvel élan haussier.

D’autre part, l’intérêt ouvert des options Ethereum a récemment atteint un sommet de deux mois.

ETH a récemment été poussé après la mise en œuvre de London Hardfork ou EIP 1559, car des frais de base seront fixés pour chaque transaction effectuée. En conséquence, donner à chacun une chance équitable.

De plus, les utilisateurs qui souhaitent effectuer leurs transactions plus rapidement que les dispositions standard du réseau peuvent ajouter une astuce aux validateurs pour accélérer leurs transactions. Une partie de ces conseils est brûlée, contribuant à améliorer la politique monétaire du réseau Ethereum dans son ensemble et la rendant déflationniste.

Avec des options ETH ouvertes à des intérêts supérieurs à 4 milliards de dollars, il reste clair si cela propulsera le voyage d’Ethereum au niveau de 4 000 dollars.

Source de l’image : Shutterstock