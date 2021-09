Le mode de conduite de l’assistant Google obtient sa refonte tant attendue de l’écran d’accueil

in

Le remplacement d’Android Auto de Google sur mobile reprend enfin son interface utilisateur d’écran d’accueil longtemps retardée plus de deux ans après son dévoilement, comme l’a repéré 9to5Google.

La nouvelle interface Google Assistant Driving Mode que Google a lancée lors de son événement I/O en 2019 apparaît maintenant pour certains utilisateurs. Il est déclenché lorsque vous prononcez les mots d’activation “Hey Google, lance le mode conduite” ou “Let’s drive”. L’interface utilisateur actualisée est sensiblement différente de celle qui a été déployée aux États-Unis en 2020 et dans d’autres territoires plus tôt cette année.

Lorsque le service est inactif, il affiche une barre de recherche en haut de l’écran qui affiche les destinations suggérées et d’autres options de localisation lorsque vous appuyez dessus. Ceux-ci incluent vos destinations récentes, un raccourci Google Maps et une entrée vocale.

En dessous, vous pouvez voir une autre carte qui affiche des suggestions multimédias de YouTube Music, des services de podcast et des flux d’actualités que vous pouvez lire en un seul clic. Deux boutons de commande vocale se trouvent plus bas en bas pour un accès rapide à l’éditeur de messages et au numéroteur téléphonique.

L’icône de l’assistant Google se trouve également dans le coin inférieur gauche tandis que le tiroir de l’application est situé sur le côté droit. Si vous êtes actuellement en train de faire la navette, l’écran d’accueil affiche une carte avec une heure d’arrivée prévue en haut.

Contrairement à son ancienne interface utilisateur, le nouvel écran d’accueil vous permet désormais d’accéder au mode Assistant de conduite même sans lancer la navigation dans Maps. Cette option est pratique si vous souhaitez simplement écouter de la musique ou passer un appel rapide.

Vous pouvez essayer la nouvelle interface en installant la dernière version bêta de l’appli Google (version 12.35). La nouvelle expérience d’écran d’accueil semble être déployée sur les appareils exécutant Android 12 en vue de l’arrêt prochain d’Android Auto pour les écrans de téléphone lorsque le système d’exploitation de nouvelle génération arrivera le mois prochain.

Cela dit, l’interface utilisateur a également été repérée sur certains des meilleurs téléphones Android fonctionnant sous Android 11.