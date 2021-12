Le mode de mort du fondateur de ‘Whitest Kids U Know’, Trevor Moore, révélé

Le comédien Trevor Moore est décédé en août et la cause de son décès a finalement été révélée. Selon un rapport de Deadline, Moore est tombé du balcon du deuxième étage de sa maison à Los Angeles. Le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a maintenant officiellement déclaré que le décès était un accident.

Moore est surtout connu en tant que co-créateur The Whitest Kids U Know, et pour des émissions spéciales de comédie solo en son propre nom. Le rapport du coroner indique que Moore est tombé dans son jardin et est décédé d’un traumatisme contondant à la tête. Cependant, selon un rapport de TMZ, le rapport mentionnait également le taux d’alcoolémie de Moore, qui dépassait largement la limite légale pour la conduite. La police qui est intervenue sur les lieux a également noté des bouteilles vides sur les lieux. Moore vivait avec sa femme Aimee Carlson et leur petit garçon.

Les fans n’ont pas cessé de pleurer Moore depuis son décès soudain et inattendu en août. Il avait 41 ans et était en train de faire revivre The Whitest Kids U Know sous plusieurs formes, notamment des podcasts et un nouveau film, qui est toujours en voie de sortir. Selon ses collaborateurs, Moore a fini d’enregistrer ses voix off pour le long métrage d’animation Mars, donc le film terminé sortira dans le courant de 2022.

Moore était connu pour son style ironique et subversif dans la comédie, avec quelques punchlines sombres et des vues irrévérencieuses. Cependant, le comédien a fait un message sincère en avril 2020 auquel les fans ont souvent fait référence depuis son décès. Il le montrait marchant avec son fils sur la plage et souriant avec sa femme devant un coucher de soleil.

« J’ai eu 40 ans aujourd’hui en quarantaine. C’est donc la seule fois où vous verrez un message sérieux de ma part », a écrit Moore à côté des photos. « Je suis incroyablement reconnaissant pour cette expérience d’être en vie. J’ai pu faire la seule chose pour laquelle je pensais être bon dans la vie. Je suis toujours ami avec chacun de mes amis d’enfance. Y compris Sam. J’ai épousé l’amour de ma vie que j’ai rencontrée à l’âge de 23 ans. Et mon meilleur ami en ce moment est mon fils qui est la personne la plus gentille, la plus espiègle et la plus drôle que j’aie jamais rencontrée. »

« Cela a vraiment été le meilleur. Et je ne pourrai jamais assez vous remercier de m’avoir permis de vivre cela. Je vous aime. À partir de maintenant, ce n’est qu’un tour de victoire », a conclu Moore.

The Whitest Kids U Know est disponible à la location ou à l’achat sur des magasins numériques comme Amazon Prime Video. Les émissions spéciales de Moore High In Church et The Story of Our Times sont toutes deux diffusées en streaming sur Paramount +.