Le mode d’entraînement de Halo Infinite sonne bien

Les joueurs entrant dans le test bêta Halo Infinite ce week-end n’auront que quelques fenêtres limitées pour entrer en matchmaking avec d’autres joueurs – mais la bonne nouvelle est que le nouveau mode d’entraînement du jeu, qui fait partie de l’expérience globale de l’Académie, sera disponible pour jouer à n’importe quel temps pendant tout le week-end. Voici un peu plus de détails sur ce que le mode implique et comment il fonctionne.

Le mode d’entraînement est l’un des trois modes de jeu de la Halo Infinite Academy, les autres étant les exercices d’armes, qui sont également disponibles dans le test bêta, et le didacticiel, qui offre aux joueurs une introduction plus narrative au monde de Halo. Le mode d’entraînement semble être le meilleur des trois, offrant un bac à sable complet aux joueurs pour expérimenter des chargements contre des ennemis bots, capable de modifier les paramètres qu’ils souhaitent à la volée.

Pour ceux qui le demandent, le mode Entraînement est une expérience de jeu en solo où vous pouvez charger des cartes MP et jouer avec et contre des bots. Pendant le jeu, vous pouvez personnaliser toutes sortes d’options de jeu (chargement du joueur, compétence de bot, etc.) via le menu Options d’entraînement. – David « Over Yonder » Ellis (@DavidEllis) 21 septembre 2021

Dans la mise à jour du jeu de septembre sur Halo Waypoint, l’équipe de l’Académie a décrit ce qu’est le mode d’entraînement et comment il est sur le point de devenir un élément essentiel de l’expérience Halo.

“Le mode d’entraînement a commencé comme une expérience Bot 1v1 permettant aux joueurs de s’échauffer avec plus d’éléments du bac à sable Halo sur nos cartes. Il s’est développé à partir de là pour fournir un bac à sable littéral plus grand où les joueurs peuvent expérimenter leurs chargements et une variété d’options Bot/joueur, “, a déclaré le développeur David Ellis. “Voulez-vous pratiquer vos tirs de sniper sur Behemoth avec des munitions illimitées, aucun risque de mourir, puis passer au Shock Rifle et ajouter des coéquipiers Bot sans recharger la carte, jouer en matchmaking ou plonger dans des jeux personnalisés? Vous pouvez le faire avec Mode entraînement.”

Alors que les options de personnalisation du mode Entraînement seront assez étendues au lancement, l’équipe de l’Académie a indiqué que davantage d’options pourraient être ajoutées à un stade ultérieur, d’autant plus qu’elles commencent à comprendre comment les joueurs s’impliquent dans le jeu.

“Nous avons discuté des moyens de donner aux joueurs plus de contrôle sur la difficulté des Bots contre lesquels ils se battent en mode Entraînement que ce que nous proposons actuellement pour le lancement”, a déclaré Sara Stern. “Nous aimerions que les joueurs puissent désactiver certains comportements (comme le lancement de grenade) avec lesquels ils ne veulent pas nécessairement faire face, ou combiner les aspects de différents niveaux de difficulté pour créer une expérience Bot qui correspond mieux à leurs besoins que nos niveaux de difficulté prédéfinis.”

Les développeurs ont également indiqué que le multijoueur pourrait être intégré au mode d’entraînement à l’avenir. Le mode Entraînement sera jouable dans sa forme actuelle dans les deux prochains tests bêta pour Halo Infinite. Pour plus d’informations sur les playtests, ou pour savoir comment vous y inscrire, consultez notre guide ici.

