Le mode Google Assistant Driving remplace Android Auto sur les téléphones – les voitures sont-elles les prochaines ?

Les logiciels dans les automobiles qui limitent l’utilisation du téléphone pendant la conduite sont une bonne chose, point final. Cependant, tous les véhicules ne sont pas compatibles avec Apple Car Play ou Android Auto. C’est à cela que servait Android Auto pour les écrans de téléphone, mais avec sa disparition au profit du mode de conduite Google Assistant, cela pourrait-il prédire ce que pourrait être l’avenir d’Android Auto proprement dit ?

Trouver des moyens de déplacer les fonctions essentielles du téléphone comme la navigation, les conversations, la musique et les appels téléphoniques vers un écran plus grand qui est plus à la vue du conducteur est bien mieux que d’atteindre un écran de téléphone plus petit. Non seulement l’écran est plus petit, mais les points de contact le sont aussi. De plus, l’utilisation de la commande vocale via Google Assistant dans un véhicule bruyant est aléatoire.

Source : Android Central

Un téléphone en tant qu’option d’infodivertissement dans un véhicule n’est pas une excellente expérience pour plusieurs raisons, mais c’est vraiment mauvais lors de l’utilisation de commandes vocales.

Un véhicule correctement configuré pour utiliser la voix comme méthode d’accès à diverses fonctionnalités possède des microphones situés à des endroits très spécifiques afin qu’il puisse mieux entendre la voix du conducteur. Utiliser un téléphone pour le faire est loin d’être idéal. Mais au moins, Android Auto pour téléphones a fait un travail correct en donnant au conducteur une interface utilisateur très simplifiée avec de grands points de contact pour apporter des modifications. Le mode Google Assistant Driving vise à améliorer cela.

La nouvelle application fournit non seulement une meilleure interface que son prédécesseur, mais elle apporte également certaines des fonctionnalités qui rendent Google Assistant si utile – des suggestions prédictives. Si vous avez activé les paramètres pour le faire, Google Assistant utilise ce qu’il sait de votre emploi du temps en étant lié à votre calendrier et à Gmail pour vous aider à proposer des suggestions de trafic et de temps de trajet. Je pouvais voir qu’il s’agissait d’une excellente mise à niveau d’Android Auto trouvé dans les véhicules.

J’ai finalement eu un véhicule qui prend en charge Android Auto, et maintenant je ne peux pas imaginer ne pas l’avoir avec moi – je l’aime même avec ses bizarreries. Le logiciel d’infodivertissement fabriqué par Google a suscité une attention bien nécessaire au cours de la dernière année avec quelques nouvelles fonctionnalités, mais une meilleure intégration avec Google Assistant ainsi qu’une interface utilisateur améliorée seraient formidables.

Il n’y a rien de trop mal à l’apparence d’Android Auto dans sa forme actuelle. Je suis heureux qu’il y ait enfin la possibilité de changer le fond d’écran, mais il existe encore des moyens d’améliorer l’apparence et la convivialité de l’interface. Par exemple, un tri automatique des applications les plus utilisées serait utile, tout comme des suggestions pour les nouvelles applications. C’est quelque chose qui pourrait très bien s’accorder avec une meilleure intégration de Google Assistant.

Les suggestions du mode Google Assistant Driving pour les téléphones pourraient créer un package plus cohérent avec Android Auto créant une expérience inclusive. Oui, Google Assistant est disponible dans Android Auto, mais il n’est là qu’en tant qu’assistant vocal sans les fonctionnalités prédictives de la nouvelle application téléphonique. La relation actuelle entre les deux logiciels est encore assez distincte.

J’aimerais voir Google Assistant plus profondément intégré à Android Auto et Google Maps.

Google Maps sur Android Auto est génial mais pas parfait, comme je l’ai écrit dans mon affrontement entre Waze et Google Maps. Extraire les informations d’utilisation directement à partir de ce que l’Assistant Google connaît dans les recherches effectuées sur le smartphone concernant les déplacements liés à l’affichage du véhicule pourrait être très utile. Des éléments tels que l’affichage du trafic et des temps de trajet, puis l’offre d’options d’itinéraires alternatifs sont des fonctionnalités proactives plutôt que de m’obliger à les demander.

Est-il préférable d’utiliser un téléphone dans un mode de conduite dédié plutôt que de s’occuper de l’appareil pendant la conduite – oui, tant que vous utilisez d’excellents accessoires de voiture pour afficher correctement votre téléphone afin que vous ne détourniez pas continuellement les yeux de la route et des mains hors de la roue. En déplaçant davantage de fonctionnalités vers Google Assistant, ces moments peuvent être encore plus réduits. En outre, l’apport de certaines des nouvelles fonctionnalités du mode de conduite Google Assistant à Android Auto peut également apporter plus de mains sur le volant et les yeux sur le temps de route à ce système.