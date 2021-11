Le mode Hardcore de WoW Classic Season Of Mastery rend le jeu encore plus difficile

La saison de maîtrise de World of Warcraft est maintenant en ligne, apportant de nouveaux serveurs et toute une série de changements, notamment des vitesses de mise à niveau plus rapides et des boss de raid plus difficiles. Mais plus de quelques joueurs cherchent encore plus à relever le défi en jouant en mode « hardcore » en utilisant le nouveau système Soul of Iron de Season of Mastery.

Dans Season of Mastery, deux PNJ nouvellement ajoutés accorderont aux joueurs un buff spécial s’ils ne sont pas encore morts, appelé « Soul of Iron ». Cela signifie que le destinataire n’a jamais connu la défaite et est visible par les autres joueurs. C’est la première fois que WoW prend officiellement en charge un mode « hardcore », même s’il n’est pas complètement étoffé.

Alors que de nombreux modes hardcore officiels, comme celui de Diablo II, entraînent une mort permanente, le système Soul of Iron de WoW Classic fait simplement perdre aux joueurs leur buff et reçoit à la place un debuff réduisant toutes les statistiques de 1%. Le debuff peut être supprimé, mais un personnage qui a été tué ne peut plus jamais recevoir le buff Soul of Iron. L’objectif est de voir jusqu’où les joueurs peuvent aller sans mourir, avec le risque supplémentaire associé à la mort résultant en une expérience de jeu plus intense.

Même si le jeu ne le prend pas officiellement en charge, de nombreux joueurs poussent le système Soul of Iron un peu plus loin en promettant de supprimer ou de ne plus jamais jouer leur personnage s’ils meurent. D’autres règles courantes du mode hardcore incluent l’impossibilité d’utiliser l’hôtel des ventes du jeu, l’absence de regroupement en dehors des donjons ou des raids (et alors seulement avec d’autres joueurs hardcore) et l’absence de capacités d’auto-ressuscitation.

De nombreux joueurs hardcore jouant à Season of Mastery utilisent le module complémentaire Classic Hardcore pour les aider dans leur effort. L’add-on désactive automatiquement la réception de courrier d’autres joueurs ou l’utilisation de la maison d’enchères, et fournit également des notifications lorsque d’autres joueurs ont échoué dans leur tentative. Il comporte également une détection anti-triche pour s’assurer que les joueurs inconditionnels respectent les règles et télécharge des courses dans un classement.

Comme beaucoup de joueurs dévoués de WoW Classic connaissent le jeu comme leur poche, jouer un personnage hardcore est un moyen de garder le jeu passionnant et d’ajouter un défi supplémentaire. De nombreux joueurs hardcore de Season of Mastery cherchent à aller jusqu’au bout de leurs personnages en participant à un événement communautaire appelé « Road to Ragnaros ». L’objectif est que les joueurs atteignent le niveau maximum de 60, s’équipent et tentent de vaincre Ragnaros, le boss final du premier raid du jeu, sans mourir une seule fois.

Considérant que les meilleures guildes de WoW Classic ont vaincu Ragnaros au cours de la première semaine du lancement de WoW Classic en 2019, l’exploit semble définitivement faisable, bien qu’il y ait certainement quelques joueurs qui perdent leurs personnages en cours de route. Vous pouvez suivre la progression des différents joueurs participant à Road to Ragnaros sur Twitch.

WoW Classic Season of Mastery a été lancé juste au moment où un rapport explosif du Wall Street Journal expliquait comment le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, avait peut-être caché aux investisseurs des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination. Ce n’est que le dernier chapitre du scandale en cours qui a commencé plus tôt cette année avec un procès contre l’État de Californie accusant Activision Blizzard d’avoir prétendument favorisé une culture de « frat boy », qui a depuis conduit à d’autres poursuites et enquêtes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.