Le mode haute puissance peut améliorer les performances pour les tâches graphiques intensives, exclusif à M1 Max sur MacBook Pro 16 pouces

L’efficacité d’Apple Silicon a permis à Apple d’offrir les mêmes options de puces sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, avec les configurations M1 Pro et M1 Max les plus haut de gamme disponibles pour les deux tailles.

Cependant, il y a une petite différence : le mode haute puissance est exclusif au modèle 16 pouces. Le châssis plus grand du MacBook Pro 16 pouces permet à Apple d’augmenter davantage l’enveloppe thermique, permettant au M1 Max d’optimiser ses performances.

Dans un document d’assistance, la société indique que le mode haute puissance peut améliorer les performances pour les tâches exigeantes en graphismes. Le mode haute puissance permet effectivement aux ventilateurs de fonctionner à des vitesses plus élevées. Le meilleur refroidissement inhérent au plus grand ordinateur portable permet à la puce M1 Max d’être poussée à l’extrême.

Cependant, il ne semble pas que la plupart des gens devraient être trop préoccupés par le fait de manquer un peu de jus supplémentaire. L’amélioration du mode haute puissance est là, mais elle reste subtile et spécifique à certains flux de travail. Premièrement, il ne semble pas que le travail centré sur le processeur en bénéficiera. Il semble que le plafond de puissance plus élevé soit principalement utilisé pour exploiter les cœurs GPU à 32 cœurs à leur plein potentiel.

Par exemple, Apple suggère que le mode haute puissance peut profiter aux utilisateurs qui effectuent un étalonnage des couleurs vidéo 8K à haut débit. Les exportations vidéo générales et les applications 3D peuvent également s’exécuter légèrement plus rapidement en mode haute puissance. Espérons que nous verrons bientôt des tests et des références dans la nature quant à la différence que cela fait.

Bien sûr, cette amélioration supplémentaire des performances se fait au prix d’un bruit de ventilateur supplémentaire et d’une décharge plus rapide de la batterie. (Le mode haute puissance est disponible lors de vos déplacements ou lorsqu’il est connecté à un chargeur mural.)

Comment activer le mode haute puissance sur le MacBook Pro

Sur un MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max, ouvrez les Préférences Système. Ouvrez le volet des préférences Batterie. Sélectionnez l’option « Batterie » ou « Adaptateur secteur » dans la barre latérale et modifiez le paramètre « Mode énergie » sur « Haute puissance », selon le cas.

Dans macOS Control Center, vous pouvez ouvrir la section Batterie pour voir si vous utilisez actuellement le mode haute puissance.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :