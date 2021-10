Le mode Horde arrive sur Doom Eternal la semaine prochaine avec la mise à jour 6.66

Doom Eternal’s La mise à jour 6.66 arrive bientôt et elle comportera le mode Cheval tant attendu.

Initialement révélée lors du panel QuakeCon de cette année, cette mise à jour promet d’être l’une des plus importantes du jeu à ce jour. En plus du mode Horde, vous pouvez également vous attendre à des améliorations du mode de combat compétitif 2v1 qui comprendra une nouvelle arène et des récompenses basées sur des séquences et plus encore.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Parce que l’équipe de développement ne veut rien gâcher, pas grand-chose d’autre n’a été révélé sur la mise à jour, vous n’aurez donc qu’à rester satisfait du teaser jusqu’à ce que le contenu tombe le 26 octobre.

Le mode Horde est une nouvelle expérience solo de style arcade qui promet d’offrir aux joueurs la « diversité et le défi » qu’ils recherchaient dans le jeu.

Id Software avait initialement prévu de publier un mode Invasion gratuit pour Doom Eternal, mais en raison des conséquences de la pandémie et du travail à distance, le développement a été impacté. Le studio a plutôt décidé de créer le nouveau mode.