Le mode Horde arrive sur Quake dans une nouvelle mise à jour

Quake a obtenu un mode horde officiel vendredi. Oui, comme dans le jeu de tir à la première personne qui définit le genre par Id Software qui est sorti en 1996.

En août, Bethesda a réédité le jeu de tir rétro pour les plates-formes modernes avec un accueil plutôt élogieux. Machine Games, le studio derrière Wolfenstein: The New Order, était essentiel dans le remaster de Quake. Maintenant, ils ont ajouté un mode horde coopératif de 1 à 4 joueurs au jeu – entièrement gratuit.

Le mode Horde fonctionne comme ceci : les ennemis arrivent par vagues tandis que les joueurs doivent les tondre pour passer à la vague suivante. Toutes les trois vagues, un monstre boss apparaît. Une fois qu’il est mort, les joueurs obtiennent une clé en or qui permet à tout le monde de quitter le niveau. Plus vite tout cela se fait, plus vous obtenez de points.

Découvrez ci-dessous une bande-annonce du mode horde de Quake.

Cette mise à jour a également apporté une extension de campagne appelée Honey. C’est un ajout assez intéressant, car il a été créé par un moddeur nommé Christian Grawert il y a des années. La partie cool ? Grawert est devenu un concepteur de niveau supérieur chez MachineGames. Bethesda a parlé avec lui de la façon dont il a fait du miel.

« À l’origine, je l’ai fait en utilisant WorldCraft et certains outils que j’ai écrits moi-même », a déclaré Grawert via le blog de Bethesda. «Pour cette version, j’ai parcouru et mis à jour les niveaux à l’aide de TrenchBroom. J’ai été un peu lent à démarrer avec TrenchBroom, mais après m’y être habitué, je ne pouvais pas imaginer utiliser autre chose ces jours-ci.

Wild que Grawert est passé du statut de moddeur de Quake à celui de travail réel sur le jeu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.