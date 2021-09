Le mode hors ligne de Google Drive est enfin disponible pour tout le monde

Google Drive est l’un des meilleurs choix en matière de stockage en nuage. Google continue de faire évoluer l’application pour améliorer son expérience globale, et la société a annoncé un grand changement il y a seulement quelques mois. L’application cloud fait l’objet d’une refonte massive sur les ordinateurs de bureau : une nouvelle application Google Drive remplacera l’expérience actuelle. Avant que cela ne se produise, Google apporte un autre changement important à Google Drive. Le mode hors connexion de Google Drive est disponible pour les internautes. Vous pourrez accéder à certains fichiers et documents dans votre navigateur même si Internet n’est pas disponible.

La nature de l’informatique moderne fait du stockage en nuage une partie intégrante de l’ensemble de l’expérience. Que ce soit pour le travail ou pour les particuliers, le cloud est quelque chose que nous tenons pour acquis sur divers appareils. Des produits tels que Google Drive permettent aux utilisateurs de partager facilement des fichiers avec d’autres personnes. Le cloud vous permet également d’accéder aux fichiers sur toutes sortes d’appareils, y compris les smartphones, les tablettes et les ordinateurs traditionnels. Mais il y a un énorme problème avec les services cloud qui peuvent avoir un impact sur votre productivité : ils ont besoin d’un accès Internet continu.

S’il n’y a pas d’Internet ou que votre connexion est irrégulière, les services cloud ne fonctionneront pas. Que ce soit Google Drive, iCloud, OneDrive ou tout autre service cloud, ils ont besoin de connexions actives. C’est là que le mode hors ligne de Google Drive vous sera utile. Il vous permettra de marquer les fichiers critiques pour un accès hors ligne.

Comment fonctionne le mode hors connexion de Google Drive

Google a publié un nouveau message sur son blog Workspace Updates pour annoncer que le mode hors ligne de Google Drive sera enfin disponible pour les utilisateurs intéressés. Google a lancé un programme bêta en 2019 qui permettait aux utilisateurs de Drive de marquer les types de fichiers non Google disponibles hors connexion lors de l’utilisation de Google Drive sur le Web.

La fonctionnalité sera désormais disponible pour tous. “Lorsque vous marquez ces fichiers comme disponibles hors connexion, vous pouvez facilement ouvrir ces fichiers à partir de votre navigateur même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet”, explique Google.

Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu’il y paraît. Plus tard dans le message, Google a déclaré que “les fichiers non Google tels que les fichiers PDF, les images et les fichiers Microsoft Office devront être ouverts à l’aide d’applications installées sur votre ordinateur via Google Drive Web en mode hors connexion”. L’entreprise renvoie à un document d’assistance qui explique comment l’affichage et l’ouverture des fichiers fonctionnent lorsque Google Drive dispose d’une connexion ouverte active.

L’exemple suivant montre que Google Drive Web fonctionne hors ligne.

Google Drive Web : démo du mode hors ligne sur un Mac. Source de l’image : Google

Si Google Drive est hors ligne, il vous permettra d’ouvrir des fichiers non Google à l’aide d’applications que vous avez installées sur votre appareil. C’est également quelque chose à considérer lors de la configuration de vos fichiers pour un accès hors ligne.

Quand la nouvelle fonctionnalité Drive sera-t-elle déployée ?

Google souligne également que l’accès hors ligne aux documents Google Drive fonctionne lorsque vous utilisez les applications de bureau Google Drive. Vous n’avez pas besoin de charger Google Drive sur le Web pour y arriver.

Mais si vous souhaitez accéder aux fichiers Google Drive hors ligne via le navigateur, vous devrez attendre que Google publie la fonctionnalité. Il sera disponible pour tous les clients Workspace, Cloud Identity Free, Cloud Identity Premium, G Suite Basic, les clients Business et les comptes personnels.

La société a commencé à déployer la fonctionnalité plus tôt cette semaine pour les domaines à libération rapide. Le domaine de publication prévu l’obtiendra à partir du 14 septembre. Dans les deux cas, il faudra 15 jours pour que Google Drive Web hors connexion atteigne tous les utilisateurs.