Le mode karaoké Spotify arrive-t-il bientôt ? Un nouveau brevet suggère des progrès

Spotify évolue pour devenir plus qu’une simple plateforme de streaming musical. Spotify Karaoke pourrait bientôt arriver.

L’année dernière, Digital Music News a annoncé que Spotify travaillait sur une fonctionnalité de karaoké. La spécialiste de l’ingénierie inverse Jane Manchun Wong a trouvé des références au mode karaoké intégré à l’application. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de monter et de baisser la voix des chansons qu’ils écoutent avec les paroles à l’écran qui jouent.

Spotify n’a ni confirmé ni démenti son intention d’apporter un mode karaoké à son application après l’annonce de la nouvelle.

Mais cette décision ne serait pas surprenante, étant donné que Twitch a fermé son application Twitch Sings en janvier 2021. Amazon a annoncé la fermeture de l’application de karaoké en ligne en déclarant qu’il “investirait dans des outils et des services plus larges qui aideront à soutenir et à développer l’ensemble de la communauté musicale”. sur Twitch.

Tencent Music Entertainment a également son application WeSing, très populaire en Asie. L’année dernière, Tencent a affirmé que ses utilisateurs WeSing généraient plus de 10 millions d’enregistrements de karaoké par jour et représentaient 77% des utilisateurs de karaoké en ligne en Chine.

Spotify espère peut-être créer une plate-forme de karaoké en ligne pour attirer les utilisateurs de Twitch Sings. Les fans de services de streaming musical demandent depuis des années un mode karaoké. Une demande de fonctionnalité de 2019 révèle que les fans de Pandora veulent quelque chose de similaire.

Maintenant, Spotify semble prêt à livrer, avec un brevet nouvellement déposé qui contient des références au mode karaoké.

Le brevet concerne un « système de traitement des requêtes de karaoké », par lequel l’audio peut être mis en correspondance à partir d’un clip plus petit. « Un appareil électronique reçoit un clip audio et effectue un processus de correspondance sur le clip audio. Le processus de correspondance comprend la comparaison d’au moins une partie du clip audio à une pluralité de pistes audio de référence et l’identification, sur la base de la comparaison, de la première partie d’une piste de référence particulière qui correspond à l’échantillon audio », indique la description du brevet.

« Lors de l’identification de la partie correspondante, le dispositif électronique fournit une piste d’accompagnement pour la lecture qui correspond à la piste de référence particulière et une position de lecture initiale de la piste d’accompagnement », poursuit le brevet.

En d’autres termes, Spotify construit un système pour faire correspondre des échantillons audio à des chansons à des fins de karaoké. « Il existe un besoin pour un système de karaoké capable de déterminer la chanson souhaitée par l’utilisateur pour une performance de karaoké, même si l’utilisateur ne peut pas se souvenir du nom de la chanson ou de tout autre attribut de la chanson, à l’exception de la mélodie de la chanson » le brevet continue.

« Dans certains modes de réalisation, un utilisateur commence à chanter une chanson a cappella en présence d’un système de karaoké tel que décrit ici. Le système de karaoké détermine ce que l’utilisateur chante et commence à jouer une version instrumentale de la chanson déterminée. Dans certains modes de réalisation, le système de karaoké joue la version instrumentale en utilisant la clé et le tempo auxquels l’utilisateur chante.