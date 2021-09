Le mode NBA 2K22 MyNBA propose de nouveaux systèmes MyStaff et d’entraînement sur PS5, Xbox Series X|S

De nouvelles fonctionnalités pour le mode MyNBA de NBA 2K22 ont été annoncées pour Xbox Series X|S et PS5. Détaillées dans un article de blog, les nouvelles fonctionnalités incluent le système MyStaff, un système d’entraînement plus approfondi et trois nouvelles équipes prédéfinies à ajouter à la ligue.

Le plus gros ajout au mode MyNBA est le système MyStaff, qui permet aux joueurs de constituer l’ensemble de leur personnel de front office, avec quatre départements et un maximum de 17 membres du personnel. Les quatre départements qui doivent être dotés sont les départements Front Office, Coaching, Scouting et Sports Medicine, chacun offrant des attributs différents qui affectent l’équipe.

Le système MyStaff permet aux joueurs d’embaucher des membres de l’équipe pour mieux adapter leur organisation à leur style de jeu

Les membres du personnel peuvent avoir une variété d’attributs, comme le charisme et le sens de l’argent, qui seront mieux adaptés à différents emplois. Les joueurs peuvent librement déplacer les membres du personnel vers différents postes, en fonction des attributs les plus importants pour l’équipe à ce moment-là ou de la manière dont leurs attributs se développent au fil du temps. Chaque travail fournit quelque chose de spécifique, les joueurs devront donc être sélectifs quant aux postes qu’ils occupent. Par exemple, le Sleep Doctor aide à gérer le bien-être de l’équipe, permettant une meilleure gestion de la fatigue au fil de la saison.

L’un des autres changements apportés au mode MyNBA est l’ajout du Prep Hub, qui modifie le fonctionnement de l’entraînement. Le centre de préparation regroupe toutes les informations relatives à l’entraînement, à la fatigue et à votre prochain adversaire dans un seul menu. Le menu affiche également la cote de compétence de l’équipe, qui montre à quel point le style de jeu de l’entraîneur-chef s’harmonise avec l’équipe et le personnel. Dans le Prep Hub, les joueurs peuvent voir les horaires d’entraînement des équipes ainsi que les entraînements des joueurs individuels. L’entraînement sera rempli automatiquement en fonction de l’entraîneur-chef, mais les joueurs devront l’ajuster pour réduire la fatigue pendant la saison. Le système MyStaff et Prep Hub ne sont disponibles que sur PS5 et Xbox Series X|S.

Trois nouvelles équipes prédéfinies ont également été ajoutées à NBA 2K22 :

Bronx BrawlersHonolulu BreezeOmaha Airmen

Les trois équipes sont livrées avec des logos, des uniformes et des arènes, afin que les joueurs puissent les ajouter à leur ligue MyNBA au début ou en tant qu’équipes d’extension sur toute la ligne.

NBA 2K22 sortira le 10 septembre pour Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC. Consultez le guide de précommande NBA 2K22 de GameSpot.

