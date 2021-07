Le mode porno arrive dans la recherche Google pour iPhone | La technologie

Google vous permettra de supprimer les 15 dernières minutes de recherche dans la recherche Google, la fonctionnalité n’est actuellement disponible que sur les iPhones.

L’historique de recherche de Google est un coffre-fort de secrets que de nombreux utilisateurs gardent en sécurité. Les informations stockées dans cette section de la recherche Google peuvent être de toute nature, des côtés qui ont participé à la guerre d’Arauco à la sortie du dernier album de Taylor Swift.

Désormais, Google souhaite que ces dernières recherches soient éliminées rapidement et facilement, la fonctionnalité est disponible pour iOS et non pour Android. Oui, il semble que Google préfère avoir cette fonctionnalité sur les terminaux Apple et non sur son système d’exploitation. Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez ouvrir la recherche Google sur n’importe quel iPhone..

Les recherches éliminées sont celles qui ont été effectuées au cours des 15 dernières minutes au sein de l’application. Une fois dans la recherche Google, ce que vous avez à faire est de cliquer sur la photo que nous avons établie comme icône de notre profil. Si nous avons la dernière version de la recherche Google, une nouvelle option apparaîtra appelée “Supprimer les 15 dernières minutes”.

Cliquer sur cette option effacera l’historique des 15 dernières minutes, il n’y aura donc aucun problème lors de la transmission du téléphone portable à quiconque souhaite l’utiliser pour rechercher quelque chose. La vérité est que c’est une caractéristique intéressante, car si nous vivons ensemble en famille ou en couple, nous cherchons souvent des cadeaux et s’ils demandent notre téléphone portable, la surprise disparaît.

Google n’a fait aucun commentaire concernant le temps qu’il faudra pour que cette fonctionnalité atteigne les terminaux Android. La vérité est que dernièrement, Google améliore plusieurs fonctionnalités d’application sur iOS et non sur les ordinateurs avec son système d’exploitation. Le principal exemple est les widgets repensés publiés par iOS alors qu’Android les accompagne depuis plusieurs générations.