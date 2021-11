Le mode sombre arrive dans le moteur de recherche Windows 10, et voici à quoi il ressemble | La technologie

Maintenant, vous pouvez également profiter du mode sombre dans les recherches internes de Windows, afin qu’il n’entre pas en conflit lorsque ce mode est activé dans le système d’exploitation.

Il y a quelques années, le mode sombre a commencé à être disponible dans les systèmes d’exploitation et aussi dans nos applications ou navigateurs préférés, une tonalité différente de l’interface conçue pour ceux qui passent de nombreuses heures devant l’ordinateur ou pour ceux qui utilisent des applications ou services pendant les heures de faible luminosité comme la nuit.

Et bien que Windows 10 ait un mode sombre depuis longtemps, il y avait une partie de l’interface qui semblait être en contradiction avec cela. Et c’est que depuis longtemps dans Windows 10, nous pouvons basculer entre le thème sombre et le thème clair même décider si les applications doivent respecter le mode sombre lorsqu’il est activé.

Evidemment si on change de sujet dans Windows 10 cela affecte les applications natives, la configuration, la barre des tâches, le centre de notification et bien d’autres fonctions intégrées comme l’explorateur de fichiers, mais pas au moteur de recherche interne de Windows.

Cela a causé un problème de cohérence pendant des années, car même si nous avions activé le mode sombre dans Windows 10, au moment d’effectuer une recherche interne, il apparaissait avec un fond blanc, jusqu’à maintenant.

Microsoft semble enfin inclure le mode sombre dans le moteur de recherche interne de Windows, au moins implémenté dans Windows 10 version 2004, version 20H2, version 21H1 et versions ultérieures.

De cette façon, toute la fenêtre de recherche de Windows, mais aussi les menus du panneau de recherche ou le menu contextuel du clic droit ils sont déjà en mode sombre, comme vous pouvez le voir dans la dernière capture d’écran de Windows.

Sans surprise, tous nos résultats de recherche, quel que soit le filtre, présentent également un arrière-plan sombre pour correspondre au reste de l’interface utilisateur.

Pour activer le mode sombre il vous suffit d’aller dans les paramètres de Windows 10, puis dans la personnalisation, les couleurs et simplement choisir « thème sombre ».