Le mode sombre de Google Maps arrive enfin sur les iPhones

Google met constamment à jour ses applications sur Android et iOS. Malheureusement, ces mises à jour n’arrivent pas toujours sur les deux plateformes en même temps. Par exemple, Google a ajouté un thème sombre dans l’application Android plus tôt cette année, mais il ne s’appliquait pas à l’application iOS. Il n’était pas clair quand ou si l’ajout se retrouverait sur l’iPhone, mais mardi, Google a révélé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à venir sur Google Maps sur iOS, et le mode sombre est sur la liste.

Selon un article de blog, trois nouvelles fonctionnalités sont déployées sur Google Maps sur iOS. Le mode sombre est certainement celui qui reçoit le plus d’attention. Dans les semaines à venir, les utilisateurs de Google Maps sur iOS pourront faire une pause à leurs yeux et à leurs batteries en se dirigeant vers le Paramètres menu dans l’application Google Maps, en appuyant sur mode sombre, et en choisissant Sur. C’est une fonctionnalité que de nombreux propriétaires d’iPhone demandent depuis des années, et maintenant elle est enfin là.

Google Maps sur iOS obtient le mode sombre et plus

Le mode sombre n’est cependant que l’une des trois nouvelles fonctionnalités de Google Maps sur iOS. Il est également désormais possible de partager votre position en direct depuis iMessage. Si vous rencontrez quelqu’un, vous pouvez maintenant appuyer sur le bouton Google Maps dans la barre de l’application iMessage pour partager votre position avec tous les participants à la conversation. Par défaut, l’application partagera votre position en direct pendant une heure. Vous avez également la possibilité de prolonger le partage jusqu’à trois jours. Si vous souhaitez arrêter de partager votre position, appuyez simplement sur le Arrêter bouton dans la vignette.

Quant à la troisième fonctionnalité, Google a publié deux nouveaux widgets pour les appareils iOS. Le widget de trafic à proximité vous permettra de voir les conditions de circulation en direct dans votre région directement depuis l’écran d’accueil. Si vous êtes sur le point de partir et que vous voulez savoir à quoi vous aurez à faire sur la route, vous aurez un pas de moins à faire pour le découvrir. Il existe également un widget de recherche Google Maps qui vous permet de rechercher rapidement un emplacement ou de naviguer vers des destinations fréquentes en un seul clic.

Si vous souhaitez installer l’un des nouveaux widgets Google Maps, procédez comme suit :

Depuis votre écran d’accueil, touchez et maintenez un widget ou une zone vide jusqu’à ce que vos applications bougent. Dans le coin supérieur gauche, appuyez sur le bouton Ajouter. Recherchez et appuyez sur l’application Google Maps. Balayez pour sélectionner un widget, puis appuyez sur Ajouter un widget. Appuyez sur Terminé.

N’oubliez pas que ces mises à jour sont en cours de déploiement sur iOS, vous ne les verrez donc peut-être pas tout de suite.

