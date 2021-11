Le mode sombre de Google Maps est enfin sur iPhone, voici comment l’activer

Il y a trois mois, Google a révélé un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à venir sur Google Maps sur iOS. À l’époque, le chef de produit Google Maps, Herman Ng, avait déclaré que toutes les fonctionnalités seraient déployées avant la fin du mois. Nous les avons rapidement oubliés, car Google n’a jamais annoncé leur disponibilité lorsqu’ils ont finalement été déployés. Mais, comme le note The Verge, toutes les fonctionnalités ont été lancées, y compris le mode sombre. Nous avons donc pensé que nous vous montrerions comment activer le mode sombre pour Google Maps sur iOS.

Comment activer le mode sombre de Google Maps sur iPhone

Tout d’abord, assurez-vous que votre application iOS Google Maps est mise à jour vers la dernière version (5.83 au moment de la rédaction). Maintenant, ouvrez l’application et appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Dirigez-vous vers Paramètres, et la première option dans la section Utilisation des cartes devrait être Mode sombre. Appuyez sur Mode sombre et vous pouvez choisir de l’activer, de le désactiver ou de le configurer pour refléter votre appareil. Personnellement, je préfère la troisième option pour que la carte soit lumineuse pendant la journée et sombre après le coucher du soleil.

Chaque application a une légion d’utilisateurs qui veulent un mode sombre ou un thème sombre d’une certaine nature. Ces demandes n’ont pas toujours de sens, mais en ce qui concerne Google Maps, il est facile de comprendre pourquoi les utilisateurs voudraient baisser la luminosité, en particulier lorsqu’ils conduisent avec l’application ouverte la nuit.

Comment activer le thème sombre de Google Maps sur Android

Le mode sombre pour Google Maps sur iOS est un ajout récent, mais les utilisateurs d’Android ont eu accès à leur propre fonctionnalité plus tôt cette année. Si vous utilisez un appareil Android, l’activation de la fonctionnalité démarre de la même manière. Appuyez sur votre photo de profil et accédez au menu Paramètres. À partir de là, vous devrez plutôt trouver Thème. Dans ce menu, vous devriez voir les trois mêmes options décrites ci-dessus.

Qu’est-ce que Google a apporté d’autre à l’application Maps ?

Les autres fonctionnalités de Google Maps ces derniers mois incluent la possibilité de partager votre position depuis iMessage et deux nouveaux widgets. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces fonctionnalités, consultez notre article d’août. Les widgets sont particulièrement utiles. L’un vous indique les conditions de circulation en direct dans votre région. L’autre vous permet de rechercher rapidement un emplacement ou de naviguer vers une destination fréquente en un seul clic. Si vous êtes un fan de widgets sur votre iPhone, ceux-ci valent le détour.