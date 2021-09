Le mode sombre de la recherche Google est maintenant déployé

in

Tôt ou tard, toutes les applications et tous les sites Web existants auront un mode sombre. Les pages de recherche Google sur ordinateur de bureau, qui ont désormais leur propre mode sombre, rejoignent la longue liste cette semaine.

Techniquement, Google l’appelle “Thème sombre”, mais la fonction est exactement la même. Lorsque vous l’activez, l’arrière-plan de Google.com s’assombrit, tandis que le texte devient blanc. Si vous êtes du genre à trébucher sur votre ordinateur au milieu de la nuit et que vous en avez marre d’être aveuglé par la luminosité d’un blanc éclatant du site Web de recherche Google sur votre écran, le nouveau mode sombre pourrait vous sauver la vie.

Google dit que la fonctionnalité “se déploiera complètement au cours des prochaines semaines”, alors ne paniquez pas si vous ne la trouvez pas. J’ai en fait reçu une notification de Google lorsque j’ai recherché quelque chose ce mardi m’avertissant de la nouvelle fonctionnalité. Vraisemblablement, cette notification apparaîtra pour tout le monde lorsque la fonctionnalité atteint leurs comptes. Vous pouvez même activer le thème sombre à partir de la fenêtre contextuelle lorsqu’il apparaît.

Comment activer le mode sombre de la recherche Google sur le bureau

Si vous souhaitez activer le mode sombre sur la recherche Google, voici les étapes du site d’assistance de Google :

En haut à droite d’une page de recherche Google, cliquez sur Paramètres > Paramètres de recherche. A gauche, cliquez Apparence. Choisir Appareil par défaut, thème sombre, ou Thème lumineux.

Appareil par défaut : Faites correspondre automatiquement le schéma de couleurs de votre appareil actuel

Thème sombre: Texte clair sur fond sombre

Thème lumineux : Texte sombre sur fond clair En bas, cliquez sauvegarder.

Si cela représente trop d’étapes pour vous, il existe également un raccourci en bas du menu Paramètres. Il devrait dire «Thème sombre : désactivé» et lorsque vous cliquez dessus, la page passera immédiatement en mode sombre. Si vous vérifiez à nouveau le menu Paramètres, il indiquera maintenant “Mode sombre : activé”.

Google dit que cela a longtemps été l’une de ses fonctionnalités les plus demandées. Dans les semaines à venir, tous ceux qui possèdent un ordinateur pourront se reposer les yeux en utilisant le thème sombre sur le site Web de Google. Google indique que cette fonctionnalité s’applique à la page d’accueil Google, à la page de résultats de recherche, aux paramètres de recherche, etc. Un thème sombre similaire arrivera également sur le site mobile à l’avenir, mais Google n’a pas encore dit quand nous pouvons nous attendre à ce que la fonctionnalité soit déployée sur les téléphones et les tablettes.