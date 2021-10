Le mode sombre de Waze reçoit une énorme mise à jour que vous devez voir

Google vient de mettre à jour Google Maps avec un mode de navigation écologique qui suggère l’itinéraire le moins énergivore, même si cet itinéraire n’est pas le plus rapide. Mais il peut arriver que vous souhaitiez atteindre votre destination sans faire face au trafic et aux incidents imprévus. C’est là que brille l’application Waze de Google. Et il pourrait y avoir une grande mise à jour du mode sombre de Waze sur la façon dont vous devez voir.

Waze est l’application que de nombreux conducteurs préfèrent à Google Maps en raison de ses excellents rapports d’incidents. Ces données de trafic en direct aident Waze à proposer le meilleur itinéraire possible, afin que vous n’ayez pas à ralentir vos trajets. Et si vous êtes un utilisateur régulier de Waze, il y a probablement une fonctionnalité que vous mourriez d’envie de voir dans Waze depuis longtemps. Nous parlons d’une véritable prise en charge du mode sombre, pas de l’offre à moitié cuite que nous avons maintenant.

Waze teste actuellement le mode sombre dans une première version alpha, de sorte que la fonctionnalité pourrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs.

Paramètres Nuit et Jour de Waze

Depuis que l’iPhone et Android ont commencé à prendre en charge les modes sombre ou nocturne, la plupart des applications ont adapté leurs interfaces utilisateur pour tirer parti des paramètres à l’échelle du système. Et les applications vous permettent généralement d’activer le mode sombre quand vous le souhaitez. Mais Waze manque actuellement d’un véritable mode sombre.

L’application est livrée avec un mode nuit qui n’a d’impact que sur le schéma de couleurs de la carte. Vous pouvez choisir entre Nuit et Jour, mais vos paramètres n’affecteront pas le reste de l’interface utilisateur. Vous devrez gérer des couleurs claires partout dans l’application, à l’exception de l’écran de navigation lors de la sélection du mode nuit.

Waze Mode sombre sur Android. Source de l’image : Geektime

Waze teste le mode sombre dans la nature

Le blog israélien Geektime a reçu des captures d’écran montrant que Waze a poussé le mode sombre aux utilisateurs inscrits à son programme de test.

La fonctionnalité est en test alpha ou pré-alpha, selon le blog. On ne sait pas combien d’utilisateurs ont accès à cette version. Mais la prise en charge du mode sombre pourrait être disponible sur Android et iPhone, selon les captures d’écran partagées par Geektime. Le mode sombre est actuellement en test sur une variante de l’application stable (version 4.7.8) qui date de quelques semaines.

Waze a déclaré dans un e-mail aux testeurs que la nouvelle fonctionnalité en était aux premiers stades de développement. La société a reconnu qu’il y avait « de nombreux » bugs dans la version. Ils ont été signalés dans une version de test précédente. Une fois que Waze aura traité les commentaires des testeurs, il proposera le mode sombre à tous ses utilisateurs.

Waze Mode sombre sur iPhone. Source de l’image : Geektime

Les captures d’écran que Geektime a vues mais non partagées indiquent que Waze permettra aux utilisateurs d’activer le mode sombre manuellement ou automatiquement. Ce n’est guère surprenant, car c’est ainsi que fonctionnent la plupart des implémentations du mode sombre. Même le mode nuit actuel de Waze prend en charge les options manuelles et automatiques.

Waze a également déclaré qu’il ne laisserait pas les utilisateurs combiner des éléments des modes clair et sombre. Vous ne pourrez pas mélanger une interface utilisateur sombre avec une navigation claire ou vice-versa. Encore une fois, ce n’est pas surprenant. L’objectif principal des modes sombres est de réduire la fatigue oculaire la nuit. Les conducteurs qui interagissent avec les applications de navigation dans des conditions de faible luminosité voudront probablement un mode sombre complet, pas une sorte d’hybride.