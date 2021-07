Le mode Steam Big Picture fait peau neuve grâce à Steam Deck

Le mode Steam Big Picture, l’interface utilisateur de bureau alternative à la plate-forme de jeu PC de Valve conçue pour une expérience plein écran plus semblable à une console, est en train d’être retravaillé, et tout cela grâce au nouveau Steam Deck.

Le Steam Deck, l’entrée de Valve dans l’espace de jeu portable, est livré avec une nouvelle interface pour la plate-forme Steam conçue pour le jeu en déplacement et dans le salon, et sera facilement navigable sans avoir besoin d’un clavier et d’une souris. Et c’est l’interface qui remplacera bientôt le mode Big Picture de la console existant de Steam.

“Oui, nous remplaçons Big Picture par la nouvelle interface utilisateur de Deck”, a déclaré le modérateur de Valve austinp_valve en réponse à une question concernant l’avenir du mode Big Picture. “Nous n’avons pas encore d’ETA à partager.”

En retard depuis longtemps

Le mode Big Picture a atterri aux côtés d’un autre effort matériel de Valve – ce sont les machines à vapeur infortunées. Et bien que ce soit toujours le meilleur moyen pour les joueurs de se reposer avec un contrôleur et de profiter des jeux sur PC sur la plate-forme Steam de Valve, le fait qu’il n’y ait pas eu de mise à jour depuis 2015 signifie que l’interface montre son âge.

Avec le lancement de Steam Deck plus tard cette année, une interface utilisateur unifiée entre le PC et l’ordinateur de poche ne peut être qu’une bonne chose, garantissant que les deux publics bénéficient des dernières fonctionnalités et optimisations adaptées au jeu à l’ère moderne. Cela signifie également que ceux qui n’ont pas pu pré-commander le Steam Deck (ou au moins en acheter un avant que la liste d’attente ne devienne obscène) auront un avant-goût de ce que l’ordinateur de poche a à offrir.

Prévu pour débarquer en décembre, et avec un modèle d’entrée de gamme à partir de 399 $ / 349 £, le Steam Deck vous donne un accès instantané à votre bibliothèque de jeux Steam PC et utilise un écran tactile de 7 pouces, un chipset AMD et la possibilité de se connecter à un téléviseur d’une manière incroyablement similaire à la Nintendo Switch. Nous en aurons beaucoup plus sur le Steam Deck avant son lancement plus tard cette année, alors revenez régulièrement pour toutes les dernières informations sur le nouvel ordinateur de poche intrigant.