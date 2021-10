Le mode Zone de danger de Battlefield 2042 semble plus amusant que la bêta

Capture d’écran : EA

DICE a longtemps insisté sur le fait que Battlefield 2042, son prochain jeu de tir à la première personne, n’aurait pas de composante de bataille royale. Aujourd’hui, la société a détaillé le troisième et dernier mode de jeu du jeu, Hazard Zone, dans un article de blog, et ce n’est pas une bataille royale. Mais ce n’est pas non plus une bataille royale.

Lorsque Battlefield 2042 sortira le mois prochain, il évitera une campagne en faveur de ces trois modes multijoueurs. Le premier, All-Out Warfare, ressemble beaucoup à ce qui est défini dans les jeux précédents : deux équipes, des batailles massives, beaucoup de chaos, très peu de structure ou de direction. C’est ce que nous avons vérifié lors de la bêta de la semaine dernière. Le second, Portal, est un mode bac à sable communautaire dans lequel vous pouvez personnaliser vos propres règles. Aujourd’hui, au même moment où Activision Blizzard a dévoilé le mode zombies pour Call of Duty: Vanguard, DICE a levé le rideau sur Hazard Zone, qui n’est connu que par son nom depuis un certain temps.

Voici une bande annonce :

Hazard Zone se concentre sur le combat multi-équipes en escouade. Il est beaucoup plus petit et moins écrasant que All Out Warfare à 128 joueurs, avec seulement huit équipes de quatre. (C’est sur PC et consoles de nouvelle génération. Sur PlayStation 4 et Xbox One, la base de joueurs est limitée à 24.) Votre objectif est d’accumuler des objets spécifiques et de les amener aux points d’extraction, dont il y en a deux, tous deux temporels. -limité et se présenter à différents moments pendant le match. Seules deux équipes peuvent « gagner » : une à mi-parcours du match et une à la fin. De plus, lorsque vous mourez, vous êtes en fait à terre, à moins qu’un coéquipier ne soit capable de vous faire revivre, ce qu’il ne peut faire que s’il s’est procuré un objet qui lui permet de le faire.

Voir? Pas une bataille royale. Mais pas non plus une bataille royale (principalement à cause de tout le truc « meurs et tu es réellement mort »).

Lire la suite: Battlefield 2042 Beta se sent sauvage, mais joue en quelque sorte la sécurité

Il y a aussi d’autres rides. D’une part, les troupes contrôlées par l’IA parcourront la carte d’une manière et à une fréquence qui, selon DICE, est « imprévisible ». D’autre part, au début de chaque match, vous devez dépenser de la monnaie pré-allouée pour personnaliser votre équipement. De plus, vos séquences chaudes se poursuivront entre les tours. Donc, si vous gagnez match après match après match, le coût des armes et des avantages diminuera. (Les prix seront réinitialisés lorsque vous perdez.)

Personnellement, j’ai toujours été plus attiré par les combats intimes dans les jeux Battlefield. Les conflits à grande échelle dans la version bêta de la semaine dernière ont été formidables, ne vous méprenez pas, mais cela n’a pas tout à fait cliqué avec moi comme les précédents jeux Battlefield. Peut-être que Hazard Zone sera plus ma tasse de thé.

Battle(not-royale)field 2042 sortira le 19 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Il sera disponible via un accès anticipé aux membres d’EA Play, ainsi qu’aux membres de Xbox Game Pass Ultimate.