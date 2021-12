Le Model 2 sera le Tesla le moins cher et aura le niveau 4 d’autonomie | Moteur

On ne sait pas s’il s’agira de Tesla Model 2 ou de Model C, mais on sait qu’Elon Musk a fixé une limite de prix d’environ 25 000 $ et qu’il voulait qu’elle soit prête en 2023…

On parle beaucoup de lui, mais la vérité est que peu (si quelqu’un existe) l’ont vu. Le fait est que tout indique le nouveau modèle Tesla 2, le véhicule électrique qui sera la clé d’entrée de la marque américaine sur le marché de masse, fait chauffer ses moteurs pour sortir (désolé pour la blague).

Pour le moment Le nom du modèle 2 n’est pas confirmé et certaines rumeurs assurent qu’il pourrait s’appeler Modèle C (pour le Compact). Ce que l’on sait c’est que conception et fabrication en Chine pour tout le monde, et en fait la marque a recherché différents profils pour travailler sur son électrique le moins cher.

Pas cher avec toutes ses paroles, puisque, selon Elon Musk lui-même a assuré, l’objectif est que ce soit une voiture à 25 000 $ pour obtenir une part du gâteau dans le segment juteux des compactes électriques.

Et c’est que, bien que la Nissan Leaf ait vécu pendant des années confortablement dans son monde, aujourd’hui vient une puissante offensive: Renault Mégane E-Tech, Opel Astra-e, Peugeot e-308… Et, bien sûr, la Volkswagen ID.3.

Chez Tesla, Comme d’habitude, ils ne commentent pas ce modèle, ce qui est frappant, puisque d’autres comme le Tesla Semi, le Cybertruck ou le Roadster font leur apparition sporadique depuis des années sans se matérialiser.

Cependant, il semble que le Tesla Model 2 soit sérieux. Musk lui-même a eu comme objectif à paraître en 2023 équipé du nouveau logiciel de conduite autonome qui vous permettrait d’atteindre un niveau 4 voire 5. Pour clarifier, ce sont des niveaux dans lesquels un volant ne serait pas nécessaire…

Cela semble plus de la science-fiction que de la réalité, bien que ce s’il est pratiquement certain c’est qu’il libère les nouvelles piles (Musk lui-même a dit en 2020) dans lequel la marque travaille avec BYD. Grâce à une densité énergétique plus élevée, ils prendront moins de place (environ un tiers de moins) et offriront une autonomie comprise entre 250 et 350 km, ce qui est très apprécié sur le segment.

Cet article a été publié dans Autobild par Luis Guisado.