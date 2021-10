Le modèle 3 de Tesla est le premier véhicule électrique à figurer en tête des ventes mensuelles en Europe

Le modèle 3 de Tesla est devenu le premier véhicule électrique à dépasser les ventes mensuelles de voitures neuves en Europe, battant des piliers comme la Renault Clio et la Volkswagen Golf pour revendiquer la pole position.

Les données de vente partagées par le cabinet d’études Jato Dynamics et rapportées pour la première fois par Bloomberg News montrent que Tesla a une bonne avance sur ses rivaux, vendant 24 591 Model 3 en septembre contre 18 264 ventes pour la Renault Clio à la deuxième place. C’est également la première fois qu’une voiture fabriquée hors d’Europe y est un best-seller mensuel.

Les données de vente suggèrent que le marché automobile s’éloigne lentement mais sûrement des moteurs à combustion vers les véhicules électriques. Ceci est aidé en grande partie par diverses subventions gouvernementales pour réduire le prix des véhicules électriques et des voitures et fourgonnettes hybrides. Selon Bloomberg, les ventes de véhicules électriques et hybrides représentaient 23% du total des nouvelles ventes en septembre, soit près du double de la proportion du marché en 2020.

Voitures les plus vendues en Europe pour septembre 2021. Image : Jato Dynamics

Cependant, la pénurie mondiale de puces signifie que les ventes de voitures neuves sont en baisse en général, le marché de l’UE chutant de 25% d’une année sur l’autre, avec des ventes totales en septembre 2021 de 964 800 véhicules. « Les concessionnaires continuent de rencontrer des problèmes de disponibilité de nouvelles voitures en raison de la pénurie de puces », a déclaré à AM Online l’analyste de Jato, Felipe Munoz. « En conséquence, ne voulant pas attendre plus d’un an pour une nouvelle voiture, de nombreux consommateurs se sont tournés vers le marché des voitures d’occasion. »

Septembre a généralement été un mois fort pour Tesla, la société poussant souvent fortement les ventes pour la fin du trimestre. Les ventes de septembre de cette année ont représenté 74% du volume total de Tesla au troisième trimestre, rapporte AM Online, le succès combiné du modèle 3 et du modèle Y lui donnant une part de marché de 24% des ventes de véhicules électriques, devant ses rivaux Volkswagen avec 22%. et Stellantis avec 13 pour cent.

C’est le matériel, mais du côté du logiciel, les choses sont moins fluides ce mois-ci pour Tesla. La société a dû retirer sa dernière version bêta de la conduite autonome après que les conducteurs se soient plaints de bugs, notamment de faux avertissements de collision. Un tweet tôt le matin du PDG de Tesla, Elon Musk, suggère cependant que la dernière version bêta a peut-être été restaurée, espérons-le avec ces bogues éliminés.