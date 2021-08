Le modèle Brentford et le test décisif de l’élite britannique

13/08/2021 à 9h15 CEST

La promotion certifiée Brentford de Thomas Frank la saison dernière et est revenue dans l’élite du football britannique après 74 ans loin des projecteurs.. Son modèle sportif, basé sur le l’analyse des données et la revalorisation de vos actifs (acteurs), a conduit à la Premier League de la quatrième division en un peu plus d’une décennie.

Les Anglais, qui grimpent progressivement et profitent de la vente de leurs joueursIls ont atterri dans l’élite du football et n’ont pas l’intention de partir. Le premier obstacle sera l’Arsenal de Mikel Arteta, qui pour la première fois depuis la saison 1995/96 ne participera pas aux tournois européens, ce qui le fera se concentrer uniquement et exclusivement sur la Premier League..

Il y a 12 ans, Brentford a navigué dans la quatrième division anglaise. Quatre plus tard, il a été promu troisième. Deux plus tard, dans Second. Et enfin, il a obtenu une promotion en Premier League. Anglais ont gardé Ivan Toney, qui a marqué 31 points en championnat la saison dernière, en plus d’autres acteurs importants tels que Bryan Mbeumbo, Josh Dasilva, Rico Henry ou Ethan Pinnock.

Wissa, Onyeka et Ajera, renforts de luxe

Brentford cherchera la permanence en Premier League avec une grande partie du bloc résultant du championnat la saison dernière et comportera des renforts intéressants tels que l’arrière central Kristoffer Ajerdu Celtic Glasgow en échange de 15 millions d’euros ; Frank onyeka, milieu de terrain du Midtjylland ; ou Yoane Wissa, côté Lorient.

L’objectif, sans aucun doute, est de maintenir la catégorie et de commencer à consolider le projet sportif et institutionnel dès la première minute. La voie à suivre est celle de Wolverhampton ou de Leeds United, des exemples d’équipes qui ont survécu à leur première saison en Premier League et ont commencé à grandir jusqu’à atteindre le sommet du classement. La modeste équipe du sud de l’Angleterre veut être un exemple de plus.