Le modèle de château mobile du Studio Ghibli Howl créé avec des déchets

Il suffit de regarder. À. Cette.Capture d’écran : Studson Studio/YouTube

YouTuber Studson Studio est connu pour ses incroyables modèles et dioramas. Auparavant, il a fait la maison du service de livraison de Kiki et les bains de Spirited Away. Mais son dernier est peut-être le plus impressionnant à ce jour.

“La première fois que j’ai jeté mon dévolu dessus, je savais que je devais essayer de le construire”, a déclaré le YouTuber à propos de Howl’s Castle du film emblématique du Studio Ghibli. Le château est apparu pour la première fois dans le roman de 1986 Howl’s Moving Castle de Diana Wynne Jones, qui a été adapté dans un long métrage d’animation du même nom en 2004 par Hayao Miyazaki.

Voici comment le Ghibli Fandom Wiki décrit la structure : « Le château en mouvement apparaît de l’extérieur comme un grand château déséquilibré en briques noires avec quatre tours carrées et trois portes… Les quatre tours dégagent souvent de la fumée, et le plus Calcifer travaille, plus il y a de fumée.

L’objectif était de recréer le château à 21 pouces de haut et de le fabriquer à partir de déchets. Pour se préparer à la construction, Studson Studio a collecté une gamme d’ordures, y compris des bouteilles en plastique, des bols de nouilles, des bols de riz instantané et un pot de kimchi gallon, qui a été utilisé pour la partie principale du corps du château. Une bouteille de lait en plastique a été transformée en langue du château.

Les déchets en plastique ont été réutilisés pour le modèle Howl’s Moving Castle. Capture d’écran : Studson Studio/YouTube

G/O Media peut toucher une commission

Studson Studio a également utilisé des éléments tels que des mélanges à café pour fabriquer des portes en bois et des objets à partir de modèles Gundam pour des éléments tels que des tuyaux. De la pâte à modeler, de la pâte à modeler et de la mousse ont été utilisées pour étoffer la pièce.

Pré-peint, le modèle était un « méli-mélo hideux » de couleurs. Studson Studio l’a apprêté en noir mat. La peinture a ensuite été réalisée avec des peintures artisanales et des métalliques Tamiya.

La version non peinte est une ambiance très différente, mais je ne sais pas, je la creuse. Capture d’écran : Studson Studio/YouTube

Le résultat final est impressionnant.

L’ensemble de la procédure pas à pas dure plus de 50 minutes et, en plus d’être divertissant, est incroyablement instructif.

Une fois terminé, le modèle est parfait. Bravo. Bravo.Capture d’écran : Studson Studio/YouTube