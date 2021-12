Le modèle de crédit dirigé par le commerce de détail fait face à des vents contraires alors que les impayés sur les prêts immobiliers augmentent, selon la RBI

Les prêts au logement et autres prêts personnels ont constitué jusqu’à 64 pour cent du crédit supplémentaire au cours des deux derniers exercices.

La Banque de réserve a fait part de ses inquiétudes concernant la détérioration de la qualité du crédit dans les portefeuilles de détail des prêteurs et a averti que le modèle de vente de crédit dirigé par le commerce de détail, mené par les prêts au logement, est actuellement confronté à des vents contraires.

Entre avril et la première semaine de décembre, les décaissements de crédit sont passés à 7,1% contre 5,4% de croissance il y a un an et 5,2% en mars 2021, selon le rapport sur la stabilité financière publié mercredi.

Le rapport indique que ces dernières années, la croissance du crédit de gros a été à la traîne ; le crédit de détail, en revanche, enregistrait généralement une croissance à deux chiffres, bien que le rythme de croissance reste inférieur au niveau d’avant la pandémie.

« Le modèle de croissance du crédit tiré par les particuliers est confronté à des vents contraires : premièrement, les défauts de paiement dans le portefeuille de crédit à la consommation ont augmenté, et deuxièmement, le segment des nouveaux crédits, un moteur clé de la croissance du crédit à la consommation dans la période pré-pandémique, montre une baisse des origines », indique le rapport.

La part des prêts de détail/personnels a constitué 64,4 pour cent des décaissements supplémentaires de crédit au cours de l’exercice 21, contre 64,1 pour cent au cours de l’exercice 20. Sur ce total, les prêts au logement représentaient 31,2 pour cent du crédit supplémentaire total au cours de l’exercice 21, contre 30 pour cent au cours de l’exercice 20.

