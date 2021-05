Le modèle de filtration des actions d’ICICI Direct clignote pour acheter ces actions avec jusqu’à 19% de hausse

La société de courtage sélectionne des actions de l’univers F&O. (Image: REUTERS)

Les indices de référence nationaux sont restés limités à la fourchette ces derniers mois. Au milieu d’un tel mouvement du marché, les analystes ont conseillé aux investisseurs d’opter pour des transactions spécifiques aux actions. En utilisant son modèle de filtrage des actions à trois facteurs, la société de courtage nationale ICICI Direct est parvenue à deux actions qui, selon elle, ont le potentiel d’offrir aux investisseurs des rendements importants à court terme. ICICI Direct a filtré les actions en fonction d’une reprise des livraisons, de la volatilité historique et des modèles d’achat d’actions historiques.

La société de courtage sélectionne des actions de l’univers F&O. En outre, le ramassage de livraison de deux semaines est comparé au modèle de livraison des trois derniers mois. Le score Z de livraison est comparé et un score Z plus élevé indique une augmentation plus élevée de la livraison par unité de risque. Les actions sont filtrées après vérification de la volatilité historique. «Si l’écart-type est plus bas, cela suggère le modèle inférieur de volatilité historique, ce qui, d’une certaine manière, suggère l’accumulation dans le stock», a déclaré ICICI Direct. “Ainsi, en combinant avec le score Z de livraison, la distribution de fréquence des rendements boursiers et le modèle de volatilité historique, nous pouvons filtrer les actions qui peuvent être données d’un point de vue positionnel et peuvent être surperformantes”, ont-ils ajouté.

Choix d’actions

HDFC

Objectif: 2 950 Rs; Arrêt de la perte: Rs 2,348

ICICI Direct a souligné que HDFC a sous-performé dans le mouvement haussier actuel du marché, mais a maintenant vu un recul avec des résultats meilleurs que prévu. «Cependant, le stock a montré une accumulation significative dans son modèle de distribution des prix. Les rendements quotidiens sont largement distribués de 0% à 2% », a déclaré ICICI Direct.

La livraison s’est améliorée pour HDFC. ICICI Direct pense que l’achat de frais de livraison était évident. Comme les gens accumulent le stock à tous les niveaux. «Le score Z a également montré une activité de livraison élevée qui a eu lieu récemment dans le stock», ont-ils ajouté. Sur le front de la volatilité, la volatilité à 30 jours a dépassé sa volatilité à 60 jours en raison de la forte hausse observée dans le titre. On s’attend à ce que cela s’atténue bientôt avec la dynamique continue de l’action.

Actuellement, le stock se négocie à Rs 2 468 par action, ce qui se traduit par une hausse de 19%. ICICI Direct recommande d’acheter dans la gamme de Rs 2,525 – 2,565 chacun pour une période de trois mois.

Banque fédérale

Objectif: Rs 92; Arrêt de la perte: Rs 71

Alors que les principales valeurs financières ont augmenté au cours des trois à quatre derniers mois, la Banque fédérale est restée limitée. Maintenant, ICICI Direct estime que la distribution des prix suggère un mouvement à la baisse limité du stock. «La majorité de la lecture pour le stock se situe entre 0 et 2%. Nous pensons qu’il pourrait reprendre son biais à la hausse après la consolidation en cours », a déclaré la société de courtage.

La Banque fédérale a vu une amélioration de la livraison au cours des derniers mois. “De plus, le score Z est resté dans le territoire positif, suggérant une augmentation du volume de livraison ainsi que des avantages récents suggérant que des mains fortes accumulent le stock”, a ajouté le rapport. Bien que la volatilité ait été plus élevée, ICICI Direct s’attend à ce que la même chose s’atténue, entraînant un nouvel élan du titre.

Mardi, la Federal Bank se négociait à Rs 81,75 par action. L’action devra bondir de 12% par rapport aux niveaux actuels pour atteindre le prix cible. ICICI Direct conseille aux investisseurs d’acheter entre 78 et 80 roupies par action pendant une période de trois mois.

