Le modèle de maillot de bain ‘Sports Illustrated’ divorce de son mari ‘merveilleux’, devient totalement honnête sur pourquoi

Ashley Alexiss, le modèle qui a marqué l’histoire en tant que premier modèle de maillot de bain court et sinueux sur la couverture de Sports Illustrated, divorce de son mari depuis trois ans, Travis Yohe – et elle donne la raison à ses abonnés Instagram. La mannequin et entrepreneure a posté une photo de citation énigmatique sur sa chronologie : “Il est temps de vous le faire savoir.” Elle a suivi avec une autre photo d’eux deux surplombant l’eau au coucher du soleil, la tête appuyée sur son épaule. “Eh bien.. Je suppose que nous y allons,” commença-t-elle.

“Au cours des derniers mois, Travis et moi avons compris que nous étions sur des chemins différents. Aussi déchirant que cela puisse être, il veut vraiment avoir une famille et des enfants et ce n’est pas quelque chose que je peux lui donner. Il mérite d’être le père merveilleux que je sais qu’il sera et malheureusement, je dois le laisser partir pour le faire. J’aime cet homme de tout mon cœur et c’est incroyablement débilitant de savoir que je ne passerai pas le reste de ma vie avec lui. Nous n’avons pas un mauvais mariage et je n’ai rien de négatif à dire sur cet homme. Il est merveilleux.”

En fin de compte, le modèle a admis que la relation avait pris fin en raison des différences entre le couple pour décider quand fonder une famille. Alexiss a expliqué qu’elle n’était tout simplement pas prête pour une grossesse et un bébé dans un avenir proche. “Mais je ne peux finalement pas le combler avec un bébé. Ma vie est absolument folle et ne fait que devenir de plus en plus folle”, a-t-elle ajouté. “Je ne peux pas donner à un enfant innocent ce dont il a besoin ou ce qu’il mérite. Nous maintiendrons une relation professionnelle et une amitié tout en coparentant nos chiots. En fin de compte, je ne crois pas au divorce mais je ne peux pas prendre quelque chose si monumental loin d’un être humain si méritant. J’espère que cela offre un peu de clarté et j’espère que vous me supporterez alors que je lutte avec ma nouvelle réalité”, a-t-elle conclu.