Le modèle de redevance alimenté par les fans de SoundCloud obtient une exclusivité de Portishead pour le service de streaming.

Portishead a publié sa reprise 2015 de “SOS” d’ABBA exclusivement sur la plate-forme. C’est la première fois que la chanson est disponible sur une grande plateforme de streaming. Mais cela rémunère également Portishead directement auprès des fans qui s’engagent avec leur musique – un modèle non utilisé par la plupart des services de streaming musical.

SoundCloud a présenté le nouveau modèle de redevance alimenté par les fans comme un moyen plus équitable et transparent pour les artistes de gagner de l’argent sur la plate-forme.

Les revenus d’abonnement ou de publicité de chaque auditeur sont répartis directement entre les artistes qu’ils écoutent plutôt qu’à partir d’un pool collectif. Le pool collectif est la raison pour laquelle des artistes comme Taylor Swift et Drake sont régulièrement les artistes les plus rentables, en fonction du pourcentage d’écoutes qu’ils obtiennent par rapport aux artistes indépendants.

« Lorsque nous avons appris que SoundCloud était passé à un système de paiement de musique en streaming plus juste et centré sur l’utilisateur, nous avons été heureux d’en faire le seul endroit pour diffuser notre version inédite de « SOS » d’ABBA », a déclaré Geoff Barrow de Portishead.

“Après l’avoir enregistré il y a quelques instants pour le film de Ben Wheatley ‘High-Rise’, nous sommes ravis de le partager enfin avec le monde, et nous sommes encore plus ravis que tous les bénéfices du streaming soient reversés à une grande cause.

SoundCloud et Portishead apportent tous deux une contribution à Mind ; une organisation caritative britannique axée sur la santé mentale.

« Le son intemporel de Portishead a inspiré d’innombrables artistes et a donné naissance à de nombreux genres émergents sur SoundCloud », déclare Michael Pelczynski, responsable de la stratégie de contenu et des détenteurs de droits chez SoundCloud. “Nous sommes honorés que Portishead ait choisi SoundCloud, la seule plate-forme où la connexion entre l’artiste et le fan est directement récompensée, comme premier endroit pour sortir en exclusivité leur reprise de cette chanson emblématique.”

Les redevances de streaming musical pour les artistes indépendants sont devenues intenables pour la plupart. Un syndicat de musiciens a mis en évidence le nombre de flux que l’artiste moyen devrait payer.

« Pour payer le loyer mensuel médian américain (1 078 $), un artiste doit générer 283 684 flux récurrents par mois. Et pour gagner 15 $/heure chaque mois en travaillant à temps plein, il faudrait 657 895 flux par membre du groupe », affirme le site Web de l’Union of Musicians.

SoundCloud pense que le modèle de redevance alimenté par les fans donne aux artistes une connexion plus profonde avec les fans. Les fans influencent directement la façon dont leurs artistes préférés sont payés, ce qui les incite à continuer à produire des succès que leur public dévoué adore. Il n’hésite pas non plus à mettre en avant les succès musicaux qui ont démarré sur la plateforme.