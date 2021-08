Le modèle de sortie jour et date de HBO Max ne fonctionne pas et Warner Bros. le sait

WarnerMedia a secoué toute l’industrie cinématographique l’année dernière lorsqu’elle a annoncé que tous les films de son calendrier de sortie 2021 feraient leurs débuts simultanément dans les salles et sur son nouveau service de streaming, HBO Max.

C’était une décision audacieuse, en ce sens qu’elle a permis au conglomérat de compenser les pertes liées à Covid avec une énorme augmentation du cours de l’action de HBO Max.

Cependant, après un autre début décevant au box-office de l’une de ses sorties de tentpole, il semble que Warner Bros. sache maintenant que le modèle jour et date ne suffira pas à soutenir l’industrie du film à succès à long terme.

Warner Bros. s’est maintenant officiellement engagé dans un accord avec la chaîne de cinéma américaine AMC Theaters, qui verra toutes les sorties de films du studio en 2022 bénéficier d’une fenêtre de sortie exclusive en salles de 45 jours, comme l’a rapporté The Hollywood Reporter.

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a révélé la nouvelle lors de son dernier appel de gains, déclarant que “Nous sommes particulièrement heureux que Warner Bros. ait décidé de s’éloigner du jour et de la date”, notant en outre qu'” des franchises importantes et prospères.”

Analyse : pourquoi le théâtre est absolument nécessaire

Alors que The Suicide Squad de James Gunn était sans aucun doute l’un des Warner Bros.’ sorties les plus attendues de 2021, le film de super-héros de 185 millions de dollars a ouvert ses portes au box-office très doux de seulement 26,5 millions de dollars aux États-Unis et 72,2 millions de dollars dans le monde.

Et, bien que le film se soit avéré très populaire sur HBO Max, il devient rapidement clair que la popularité du streaming ne suffit pas à justifier le budget et les coûts de marketing attribués aux sorties à succès – un problème sur lequel le réalisateur de Dune Denis Villeneuve a mis en garde lorsque la stratégie de Warner a été lancée pour la première fois. mettre en place.

“Je veux que le public comprenne que le streaming à lui seul ne peut pas soutenir l’industrie cinématographique telle que nous la connaissions avant Covid”, a déclaré Villeneuve, déclarant en outre que “Warner Bros.’ La décision signifie que Dune n’aura pas la chance de fonctionner financièrement pour être viable et le piratage finira par triompher. »

Il convient de noter que Villeneuve a également déclaré que “le streaming peut produire un excellent contenu, mais pas des films de la portée et de l’échelle de Dune”, et cela s’est en effet avéré être le cas avec Mortal Kombat, qui est toujours le film le plus populaire à atterrir jour-et -date sur HBO Max. L’adaptation du jeu vidéo a attiré plus de téléspectateurs que non seulement The Suicide Squad, mais aussi Godzilla vs Kong, Wonder Woman 1984 et Space Jam: A New Legacy.

Alors, qu’est-ce qui rend Mortal Kombat spécial ? Eh bien, pour commencer, ce n’est pas un film de tentpole – le film de combat sanglant avait un budget beaucoup plus modeste de 55 millions de dollars, ce qui en fait beaucoup moins un pari financier pour le studio. Son prix est à peu près le bon niveau pour un film qui devrait être maintenu uniquement avec une sortie en streaming – le fait qu’il ait rapporté 83 millions de dollars au box-office mondial n’est qu’un bonus.

Peut-être que cette stratégie de sortie aurait fonctionné parfaitement si elle était appliquée uniquement aux films à budget moyen, cependant, nous sommes heureux de voir WarnerMedia prendre des mesures pour maintenir le cinéma épique en vie.